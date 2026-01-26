Pesticidi si trovano nel 63% degli alimenti in Svizzera

Un monitoraggio federale del 2024 ha rilevato residui di prodotti fitosanitari nel 63% degli alimenti analizzati, con 10 campioni che hanno superato i limiti massimi consentiti dalla legge.

I pesticidi in Svizzera finiscono anche nel piatto: nel 2024 il 63% dei 405 campioni di alimenti analizzati nell’ambito di un monitoraggio federale presentava residui di prodotti fitosanitari. Tra questi, 10 campioni hanno superato i limiti massimi consentiti per legge, emerge dal rapporto annuale sul tema pubblicato lunedì dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

In 7 dei 10 casi non conformi, i superamenti erano statisticamente significativi. I prodotti maggiormente interessati sono stati le albicocche e le fragole, in cui sono stati rilevati residui dei pesticidi Captan, Haloxyfop, Iprodione e Spinosad.

L’indagine ha coperto un’ampia gamma di prodotti: oltre alla frutta sono stati campionati ortaggi (ad esempio carote, zucchine e cavoli), come pure cereali e oli vegetali. Le autorità sottolineano peraltro che i limiti massimi sono fissati con un ampio margine di sicurezza rispetto alle soglie di rischio per la salute.

