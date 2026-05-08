Pericolo di bolla immobiliare ancora in aumento in Svizzera
L'indice immobiliare di UBS ha registrato un ulteriore aumento nel primo trimestre del 2026, segnalando un crescente seppur ancora moderato rischio di bolla in Svizzera, dovuto all'aumento dei prezzi e del debito a fronte di redditi in calo.
Il rischio di bolla immobiliare è aumentato ulteriormente in Svizzera, stando al relativo indice calcolato da UBS. L’UBS Swiss Real Estate Bubble Index – questo il nome dell’indicatore – si è attestato nel primo trimestre 2026 a 0,69 punti, a fronte dei 0,48 punti dei tre mesi precedenti. Si è trattato del secondo incremento consecutivo consistente, in termini storici, sottolineano gli esperti della banca in un’analisi odierna.
Sull’arco di dodici mesi si registra una progressione ancora più marcata: il parametro era infatti a 0,11 punti nello stesso periodo del 2025. Il rischio rimane comunque “moderato” (valori da 0 a +1). Fra 0 e -2 il giudizio è “basso”, mentre sul fronte opposto fra +1 e +2 punti l’istituto parla di rischio “elevato” e oltre +2 di “acuto”.
I prezzi immobiliari sono continuati a salire, mentre il reddito delle famiglie è leggermente diminuito, in un contesto di aumento dell’inflazione, constatano gli specialisti di UBS. Inoltre l’indebitamento delle famiglie è aumentato in misura nettamente superiore agli introiti.
“Per i prossimi trimestri prevediamo un graduale rallentamento della domanda sul mercato immobiliare residenziale”, scrivono gli analisti. Nel 2026 i prezzi dovrebbero comunque salire ancora di circa il 3% in termini nominali, superando così sia l’andamento dei redditi che quello degli affitti.
Per quanto riguarda le valutazioni regionali va segnalato che quasi tutte le zone in cui sono divisi i Grigioni presentano squilibri più o meno marcati, mentre nei comprensori ticinesi questo problema è assente. Altrove le situazioni più difficili si trovano nella zona di Zurigo, nella Svizzera centrale, nonché in alcuni distretti vodesi e vallesani.
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