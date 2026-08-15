Per il sindacato Travailsuisse il rifiuto del pacchetto di trattati con l’UE rimane un’opzione

Travailsuisse: rifiuto pacchetto trattati UE rimane un'opzione Keystone-SDA

La Commissione dell'economia del Consiglio degli Stati ha respinto questa settimana alcune parti del pacchetto di accordi con l'UE che le parti sociali avevano negoziato per garantire la tutela dei salari.

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Keystone-ATS

Per il presidente di Travailsuisse, Adrian Wüthrich, questa decisione è sorprendente e incomprensibile.

L’organizzazione sindacale non intende sostenere il pacchetto di trattati con l’UE a tutti i costi. Se le 14 misure volte a garantire la tutela salariale in Svizzera non dovessero essere approvate, il rifiuto sarebbe un’opzione, ha affermato Wüthrich durante la trasmissione “Samstagsrundschau” della SRF.

Martedì la Commissione dell’economia e dei tributi degli Stati (CET-S) aveva proposto di attuare il pacchetto di accordi con l’UE senza un’ulteriore tutela nazionale contro il licenziamento per le rappresentanze del personale. Si è inoltre espressa contro un inasprimento della responsabilità dei subappaltatori. La commissione è stata criticata sia dalla sinistra che dall’Unione svizzera degli imprenditori.

Wüthrich “non riesce a comprendere” quanto suggerito dalla commissione. In Svizzera il partenariato sociale è tenuto in grande considerazione e le parti sociali, insieme al Consiglio federale, hanno discusso a lungo e intensamente su questo tema. Il compromesso non migliora la tutela salariale, ma le 14 misure previste consentono di modernizzarla. È importante mantenere buoni rapporti con l’UE, ma non dovrebbero essere i lavoratori a pagarne il prezzo, ha affermato.

Ieri la Commissione di politica estera degli Stati (CPE-S) ha preso le contromisure: sostiene le misure di tutela salariale delle parti sociali e intende approvare senza esitazioni il pacchetto deciso dal Consiglio federale. La maggioranza ritiene indispensabile attenersi all’esito dei negoziati tra le parti sociali, è stato affermato.

Ora tocca ai “senatori”. Probabilmente discuterà per la prima volta l’intero pacchetto di accordi con l’UE durante la sessione autunnale.

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