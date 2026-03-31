Per Berset la decisione israeliana sulla pena di morte è “un grave regresso di civiltà”

Alain Berset. Keystone-SDA

Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa, ha denunciato come “un grave regresso di civiltà” la decisione della Knesset in Israele d'introdurre la pena di morte.

2 minuti

Keystone-ATS

Il segretario generale del Consiglio d’Europa si è detto scioccato per la votazione sull’introduzione della pena di morte in Israele. Si tratta di “un grave regresso di civiltà”, ha scritto Alain Berset sulla piattaforma X. La decisione allontana coloro che l’hanno presa dal sistema di valori del Consiglio d’Europa. Essi si assumono una responsabilità storica.

Contenuto esterno Le vote à la @KnessetILCollegamento esterno rétablissant la peine de mort est un recul civilisationnel majeur. Un choix qui éloigne ceux qui l’ont fait du système de valeurs portées par le @COECollegamento esterno. Ils endossent une responsabilité historique. — Alain Berset (@alain_berset) March 30, 2026 Collegamento esterno

Il Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo, vigila sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani nei suoi 46 Paesi membri. Non è un organo dell’Unione europea. Il Consiglio d’Europa si batte per l’abolizione della pena di morte. Secondo l’organizzazione, dal 1957 la Knesset ha lo statuto di osservatore presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e Israele partecipa a diverse convenzioni e forme di cooperazione.

In un comunicato stampa, il Consiglio d’Europa ha annunciato che valuterà l’impatto della legge su tali accordi e collaborazioni. La pena di morte non è compatibile con gli attuali standard in materia di diritti umani. Inoltre, qualsiasi applicazione della pena capitale che possa essere considerata discriminatoria è inaccettabile in uno Stato di diritto.

Le voci critiche considerano la legge razzista, poiché di fatto riguarda solo i e le palestinesi.

Berset si era già appellato ai vertici politici israeliani prima del voto, esortandoli a ritirare la proposta di introdurre la pena di morte per chi compie atti di terrorismo. La pena capitale è incompatibile con il rispetto dei diritti umani.

Articoli più popolari