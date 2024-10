Penuria mondiale di antidoto contro l’amanite phalloides

Un fungo molto velenoso. Keystone-SDA

L'antidoto da assumere in caso d'ingestione del velenoso fungo amanita phalloides non è attualmente disponibile né in Svizzera né all'estero. Le autorità invitano alla massima prudenza chi raccoglie funghi.

1 minuto

Keystone-ATS

L’amanita phalloides è un fungo velenoso (otto avvelenamenti in Svizzera nel 2022) che può essere mortale se non si assume un antidoto. Ora Tox Info Suisse Collegamento esternoinvita all’estrema cautela: l’antidoto scarseggia nella Confederazione e all’estero e sarà così almeno fino a metà novembre ed è quindi estremamente importante far verificare da un organismo ufficiale i funghi che si raccolgono nei boschi.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Funghi velenosi, app dello smartphone inaffidabili Questo contenuto è stato pubblicato al Trasmissione della Televisione svizzera RTS svela i frequenti errori delle applicazioni che promettono di identificare i funghi. Di più Funghi velenosi, app dello smartphone inaffidabili

Come ogni anno in questo periodo, Tox Info Suisse viene consultato più volte al giorno da professioniste e professionisti della salute per casi di avvelenamento da funghi. Senza l’antidoto, le opzioni terapeutiche per gli avvelenamenti da amanite phalloides sono limitate e se non curati adeguatamente possono rivelarsi fatali, scrive l’organizzazione in un comunicato.

Gli indirizzi di punti di controllo ufficiali in grado di verificare i raccolti sono disponibili sul sito www.vapko.chCollegamento esterno.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative