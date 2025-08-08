La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

In Svizzera la rendita pensionistica sta diventando sempre più bassa

anziano
Nelle tasche delle persone pensionate vi sono sempre meno soldi. Keystone-SDA

Chi dopo una vita di lavoro va in pensione riceve sempre meno denaro dal sistema pensionistico svizzero: dal 2002 le rendite combinate dell'AVS e delle casse pensioni sono diminuite in media del 16%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

È la conclusione cui giunge un’analisi pubblicata oggi dal fornitore di servizi finanziari VZ VermögensZentrum.

Mentre i pagamenti dell’AVS sono rimasti tendenzialmente costanti nel corso degli anni e aumenteranno leggermente con l’introduzione della 13a mensilità a partire dal 2026, le casse pensioni hanno ridotto massicciamente le loro prestazioni: le rendite sono inferiori del 40% a quelle del 2002. Le ragioni sono da ricercarsi nei tassi d’interesse bassi e che potrebbero tornare presto negativi, nell’aumento dell’aspettativa di vita e nel fallimento della riforma della previdenza professionale.

>>> Come funziona il sistema pensionistico svizzero? Scopritelo in questo articolo:

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Previdenza in Svizzera: il sistema dei 3 pilastri

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, la previdenza poggia su tre pilastri. Il primo è costituito dall’Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS), vi sono affiliati tutti -comprese le persone senza attività lavorativa- e ha come scopo di garantire, un domani, il bisogno vitale. La previdenza professionale (chiamata comunemente ‘secondo pilastro’) fa capo alle casse pensione e…

Di più Previdenza in Svizzera: il sistema dei 3 pilastri

In teoria, le pensioni dovrebbero costituire il 60% dell’ultimo salario, ma non è più così. Concretamente, una persona che attualmente guadagna 100’000 franchi all’anno riceverà al momento del pensionamento circa il 51% del suo ultimo stipendio sotto forma di rendita. Con un reddito di 150’000 franchi la quota scende addirittura al 42%.

La realtà è inoltre spesso più amara delle aspettative: le attese pensionistiche sono “sistematicamente troppo elevate”, mette in guardia VZ Vermögenszentrum sulla base di un sondaggio. L’erosione è invece evidente: un uomo di 55 anni con un reddito di 120’000 franchi nel 2002 poteva ancora contare su una rendita annuale di 74’920 franchi; nel 2025 questo valore è solo di 62’860 franchi.

La tendenza al calo dovrebbe inoltre proseguire. Peseranno fra l’altro l’ultimo taglio del tasso guida allo 0,0% da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) e l’ulteriore aumento dell’aspettativa di vita.

Attualità

aereo

Altri sviluppi

Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti

Questo contenuto è stato pubblicato al Pilatus sospende temporaneamente le consegne di aerei negli USA. Lo ha comunicato il costruttore aeronautico con sede a Stans, nel canton Nidvaldo. I dazi del 39% rappresentano uno "svantaggio competitivo significativo" rispetto ai concorrenti americani ed europei.

Di più Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti
persona davanti a un computer

Altri sviluppi

Impiego, uno su sette in Svizzera è offerto con telelavoro

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera sempre più datori di lavoro offrono la possibilità di lavorare da casa, in contro tendenza rispetto a quanto avviene in alcuni altri paesi.

Di più Impiego, uno su sette in Svizzera è offerto con telelavoro
militari

Altri sviluppi

Divulgava informazioni per Mosca, colonnello svizzero accusato

Questo contenuto è stato pubblicato al Un colonnello dell'esercito svizzero è accusato di aver divulgato informazioni a Mosca mentre si trovava stazionato in Austria nell'estate del 2024. Lo afferma la radio SRF, sostenendo che l'ufficiale è stato richiamato in patria.

Di più Divulgava informazioni per Mosca, colonnello svizzero accusato
persone che si stringono le mani

Altri sviluppi

Governo svizzero impotente, serve piano B, dicono media svizzeri

Questo contenuto è stato pubblicato al "Una Svizzera sotto shock": i dazi del 39% sui prodotti svizzeri suscitano aspre critiche nei media svizzeri. I commentatori mettono in discussione la strategia del Consiglio federale, ma la speranza che la crisi possa essere superata rimane.

Di più Governo svizzero impotente, serve piano B, dicono media svizzeri
lingotti d'oro

Altri sviluppi

Gli USA impongono dazi sui lingotti d’oro da 1 chilo

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli Stati Uniti hanno imposto dazi sulle importazioni di lingotti d'oro da un chilo, una mossa che minaccia di sconvolgere il mercato globale e di infliggere un nuovo colpo alla Svizzera, il più grande polo di raffinazione al mondo.

Di più Gli USA impongono dazi sui lingotti d’oro da 1 chilo
scuola

Altri sviluppi

Assenteismo scolastico, un fenomeno in crescita in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Lunghi periodi di assenteismo da scuola senza validi motivi danneggiano lo sviluppo psichico dei giovani, pregiudicando anche la loro formazione futura.

Di più Assenteismo scolastico, un fenomeno in crescita in Svizzera

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR