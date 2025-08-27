Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni

Altri sviluppi Qui Svizzera La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa Questo contenuto è stato pubblicato al La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa: nel primo semestre i costi di manutenzione e il calo dei ricavi nel traffico merci hanno gravato sull'utile, che si è attestato a 48 milioni di franchi, contro i 51 milioni dell'anno scorso. Di più La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa

L'omicida del dramma di Corcelles ha confessato

Ha ammesso la piena responsabilità dei fatti il 52enne che martedì scorso ha trucidato a coltellate la propria famiglia - l'ex moglie di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo - a Corcelles, nel canton Neuchâtel.

Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra

Dopo sette anni di ricerche, specialisti del Politecnico federale di Zurigo (ETH) hanno svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids.

Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto

Il Ministero pubblico vodese ha reso noto oggi i risultati iniziali delle indagini sull'incidente avvenuto a Losanna nella notte fra sabato e domenica, nel quale ha perso la vita un adolescente in sella a uno scooter rubato in fuga dalla polizia.

La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo

La lotta al razzismo e all'antisemitismo in Svizzera presenta delle falle. Un rapporto evidenzia, in particolare, la mancanza di misure sufficienti contro il razzismo strutturale nei settori dell'istruzione, della giustizia e della polizia.

Recuperato l'aereo affondato nel Lago dei Quattro Cantoni

L'aereo affondato il 28 luglio nel lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall'acqua martedì a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l'acqua.

Svizzera sempre più sedotta dall'IA

Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) come ChatGPT continuano a guadagnare popolarità in Svizzera. Secondo uno studio, nel 2025, per la prima volta, la maggioranza della popolazione, soprattutto la fascia giovane, ha rivelato di avvalersene.

Secondo Swissmem servono misure per salvare posti di lavoro

Nel primo semestre del 2025, ancora prima dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi, l'industria tecnologica svizzera ha subito un forte rallentamento, con un fatturato in calo del 2,5%.

Attenzione ai prodotti dimagranti falsi sul web, Swissmedic avverte

Cresce l'offerta in Svizzera di prodotti per la perdita di peso falsificati, ingannevoli o non omologati.