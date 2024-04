Paura di volare in Israele tra gli equipaggi di Swiss

Timore tra piloti e assistenti di volo. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

La compagnia elvetica costretta a cambiare le procedure per evitare di annullare i voli dopo che diversi collaboratori e collaboratrici hanno cambiato il loro turno.

2 minuti

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Da sabato il personale di Swiss sarà tenuto ad annunciare la propria assenza su un volo da o per Israele almeno sette giorni prima del decollo.

+ SWISS assume più personale per contrastare i ritardi dei voli

La decisione è stata presa dalla compagnia aerea dopo il crescente numero di piloti e assistenti di volo che rifiutano turni su aerei diretti in Medio Oriente, per i timori suscitati dal conflitto in corso a Gaza.

Non sono rare infatti le cancellazioni e le sostituzioni di collaboratori e collaboratrici all’ultimo minuto che mettono a rischio l’effettuazione del servizio di trasporto.

Questa situazione, ha fatto sapere la società controllata da Lufthansa, sta creando problemi di pianificazione dei voli e impone una modifica delle procedure.

La compagnia aerea non dispone di statistiche riguardo alla frequenza delle assenze del personale in caso di voli da o per il Medio Oriente: “Su alcuni voli nessuno ha disdetto, su altri uno o più membri dell’equipaggio hanno cancellato la loro presenza”, ha riferito un portavoce del vettore.

Dal prossimo mese Swiss tornerà a servire la rotta Zurigo-Tel Aviv con due voli quotidiani (oggi ce n’è solo uno) che costringe gli equipaggi a pernottare nella capitale israeliana.

In proposito, ha assicurato la compagnia elvetica, viene monitorata costantemente la situazione da parte di esperti, secondo i quali non vi sono però attualmente rischi particolari.