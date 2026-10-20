Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso

Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso Keystone-SDA

La preoccupazione per nuovi disordini dopo le devastazioni del weekend ha indotto molti commercianti del quadrilatero della moda a Milano ad abbassare le serrande, creando un clima di attesa e allerta.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

Serrande abbassate e commercianti in allerta nel quadrilatero della moda a Milano, dove cresce la preoccupazione per possibili nuovi disordini dopo le devastazioni del fine settimana.

In via Manzoni è presente una camionetta della polizia, mentre in via Montenapoleone hanno chiuso diversi marchi, tra cui Chanel, Hermès e Pomellato.

In via Monti, Goyard ha affisso un cartello per informare la clientela che, “date le manifestazioni, rimarremo chiusi”. Tra i negozi ancora aperti il clima è di attesa: i commercianti controllano chi ha abbassato le serrande e si confrontano per decidere come comportarsi.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 19 ottobre 2026:

Contenuto esterno

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative