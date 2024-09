Da novembre la patente cartacea svizzera non sarà più valida

Sono ancora oltre 300'000 le persone in Svizzera che hanno la patente in versione cartacea. Keystone-SDA

Le ultime persone in possesso delle patenti di guida cartacee di colore blu dovranno affrettarsi a richiedere la versione formato carta di credito: i vecchi documenti non saranno infatti più validi a partire dal primo novembre.

1 minuto

Keystone-ATS

La licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) è entrata in uso nel gennaio 2003 ma fino ad ora era possibile utilizzare la variante cartacea precedente. Ora quest’ultima andrà in pensione perché non più conforme agli standard di sicurezza internazionali ed europei, indica oggi l’Associazione dei servizi della circolazione (asa) in una nota.

Chi, durante un controllo di polizia, non potrà mostrare la patente in formato tesserà riceverà una multa di 20 franchi. Nonostante il nuovo modello sia in circolazione da oltre vent’anni, alla fine di agosto erano ancora 330’000 le persone in possesso del documento blu.

Per sostituire la patente di guida è necessario recarsi presso l’Ufficio della circolazione del proprio cantone, compilare un apposito modulo di richiesta e presentare la vecchia licenza di condurre e una fototessera. Il nuovo documento verrà inviato per posta entro pochi giorni, precisa l’asa.

Dal 15 aprile 2023 è in circolazione una nuova versione della patente LCC: già un milione di persone ne sono in possesso. La tessera vecchia è perfettamente valida e non necessita di sostituzione.