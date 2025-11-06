Passo del San Gottardo definitivamente chiuso per l’inverno
A partire dal 7 novembre, per ragioni di sicurezza legate alla stagione invernale, il passo del San Gottardo e la via ciclopedonale delle gole della Schöllenen verranno definitivamente chiusi.
Il passo del San Gottardo – già chiuso da diversi giorni per motivi di sicurezza – sarà definitivamente sbarrato dal 7 novembre per la stagione invernale. Lo ha annunciato giovedì l’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Allo stesso tempo anche la via pedonale e la pista ciclabile situate nelle gole della Schöllenen è stata chiusa per l’inverno. Quest’ultima interruzione si giustifica con motivi di sicurezza. Dopo la caduta di blocchi rocciosi avvenuta lo scorso venerdì 19 settembre, il percorso era del resto già stato parzialmente chiuso.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.