La seconda parola italiana, "La notte tropicale" ha fatto notizia per il numero di volte che la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 20 gradi nemmeno durante la notte.

Il gesto dell'aquila fa riferimento alla vittoria della Svizzera sulla Serbia ai Mondiali di calcio in Russia, il 22 giugno scorso. I giocatori di origine kosovara Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, imitati dal capitano Stephan Lichtsteiner, esultano dopo il goal incrociando le mani e facendo il gesto dell'aquila: l'aquila bicefala simbolo dell'identità nazionale albanese, percepito come provocazione politica nei confronti della Serbia.

La ZHAW ha estratto dalla più grande banca di dati testuali in Svizzera (Swiss-AL) una lista di parole che, nell'anno in corso, si sono rivelate statisticamente più frequenti rispetto al passato. Alla lista sono poi state aggiunte proposte del pubblico.

Dopo aver cominciato con il tedesco già dal 2003 e con il francese nel 2017, per la prima volta nel 2018 sono state scelte le parole svizzere dell'anno anche per l'italiano. Dal 2019 ci sarà la selezione anche per il romancio.

In italiano al secondo posto si classifica "notte tropicale" e al terzo "criptovalute". Per il tedesco seguono "Rahmenabkommen" (accordo quadro) e "079", per il francese "sécheresse" (siccità) e "infox", costituita unendo "information" e "intoxication".

La parola dell'anno in italiano in Svizzera è 'gesto dell'aquila'

Il "Gesto dell'aquila" è la parola svizzera dell'anno in italiano. Per il tedesco la vincitrice è l'analoga "Doppeladler", mentre per il francese risulta "charge mentale".

