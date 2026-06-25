Parmelin in missione economica in Nordamerica
Il prossimo viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin avrà come tappe USA, Canada e Messico, con l'obiettivo di consolidare i rapporti economici e scientifici e di assistere anche a una partita della nazionale svizzera ai Mondiali.
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si recherà la prossima settimana negli Stati Uniti e in Canada nel quadro di una missione economica e scientifica, così come in Messico per ragioni simili.
Durante la sua permanenza nell’America del Nord, Parmelin assisterà anche a una partita della nazionale svizzera di calcio a Vancouver, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale.
Il viaggio della delegazione svizzera si svolgerà dal 29 giugno al 9 luglio. Come noto, le relazioni economiche fra Svizzera e Stati Uniti attraversano attualmente un periodo delicato, anche a causa dei dazi americani, ha sottolineato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Proprio in questo contesto sono previsti colloqui con il rappresentante del commercio americano. Il presidente della Confederazione metterà in evidenza i reciproci benefici di strette relazioni economiche fra i due Paesi.
Sempre negli USA, il vodese visiterà diverse aziende elvetiche impegnate nella formazione professionale o attive in settori innovativi e ad alta intensità di ricerca.
In Canada, Parmelin farà visita a istituti di ricerca che collaborano con partner svizzeri. Discuterà anche di un’eventuale rafforzamento della cooperazione fra Berna e Ottawa in ambito scientifico.
Mondiali e Messico
Come accennato, a Vancouver il presidente della Confederazione assisterà il 2 luglio (il 3 luglio alle 05:00, ora svizzera) alla partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del mondo di calcio disputata dalla nazionale svizzera.
Parmelin si sposterà poi in Messico, dove incontrerà la presidente Claudia Sheinbaum. Il viaggio è volto a consolidare e sviluppare il rapporto economico e scientifico fra i due Paesi.
Un obiettivo a medio termine rimane quello di una modernizzazione dell’accordo di libero scambio tra l’Associazione europea di libero scambio (AELS) e il Messico, in vigore da circa 25 anni. Il vodese avrà modo di valutare se sia possibile compiere progressi nell’aggiornamento di questo accordo.
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