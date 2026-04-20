Paola Picotti insignita del prestigioso premio Otto Nägeli

Il premio Otto Nägeli è una delle più prestigiose distinzioni scientifiche in Svizzera. ETHZ

Il prestigioso premio Otto Nägeli è stato conferito alla professoressa dell'ETH Paola Picotti per le sue innovative ricerche sui meccanismi proteici delle malattie di Alzheimer e Parkinson.

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Keystone-ATS

La professoressa del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) Paola Picotti riceve il premio Otto Nägeli per le sue ricerche sulla malattia di Alzheimer e sulla malattia di Parkinson. Questo premio è considerato uno dei più prestigiosi riconoscimenti scientifici della Svizzera ed è dotato di 200’000 franchi.

Il riconoscimento premia il lavoro della professoressa Picotti nel campo dello sviluppo delle tecnologie di spettrometria di massa e la loro applicazione alla ricerca sulle malattie umane, ha annunciato lunedì il Politecnico federale di Zurigo.

La professoressa Picotti ha messo a punto una tecnologia che le permette di studiare migliaia di strutture proteiche in una sola volta. La biochimica italiana ha utilizzato questa tecnica per analizzare le modifiche strutturali delle proteine nell’ambito di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson, e per decifrare così i meccanismi di queste patologie.

La studiosa intende utilizzare l’importo del premio per far progredire le sue ricerche. In futuro, desidera studiare come le informazioni ottenute potrebbero essere utilizzate per progettare in modo mirato molecole attive in grado di correggere queste alterazioni.

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