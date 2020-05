Come in Germania, le quadre avranno il diritto a cinque sostituzioni durante un incontro invece che tre, come in precedenza. Nessun giocatore il cui contratto scade al 31 maggio o al 30 giugno potrà essere ingaggiati da un altro club, una decisione che potrebbe portare il FC Sion a intraprendere la via giudiziaria.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzera, il campionato di calcio può riprendere 29 maggio 2020 - 21:25 I 20 club della Swiss Football League (Sfl) hanno votato durante un'assemblea straordinaria a favore della ripresa della stagione. Diciassette hanno votato per la ripresa, due si sono astenuti e uno ha votato contro. La Super League (la "Serie A" elvetica) riprenderà il 19 giugno con un incontro a porte chiuse tra Young Boys e Zurigo. Il giorno prima si terrà il primo match della Challenge Ligue (la "serie B"). Come in Germania, le quadre avranno il diritto a cinque sostituzioni durante un incontro invece che tre, come in precedenza. Nessun giocatore il cui contratto scade al 31 maggio o al 30 giugno potrà essere ingaggiati da un altro club, una decisione che potrebbe portare il FC Sion a intraprendere la via giudiziaria. Si continua a 10 squadre L'assemblea ha anche bocciato la proposta del Lausanne Sport che chiedeva di modificare la formula del campionato a 12 squadre nella massima divisione e 8 in quella cadetta anziché la il sistema "10 e 10" attuale. La decisione ha creato qualche malumore. Il campionato di Super League è fermo dal 23 febbraio a causa della pandemia di coronavirus. In programma ci sono ancora tredici giornate. L'analisi del Telegiornale: