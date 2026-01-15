Paléo designato miglior grande festival europeo

Ogni anno Nyon attira decine di migliaia di persone. Keystone-SDA

Un prestigioso riconoscimento degli European Festival Awards ha designato il Paléo Festival di Nyon come miglior grande festival europeo, premiandolo nella categoria degli eventi con più di 40'000 visitatori al giorno.

1 minuto

Keystone-ATS

Il Paléo Festival di Nyon (canton vaud) è stato designato miglior grande festival europeo. Il riconoscimento è stato assegnato giovedì nel quadro del festival olandese Eurosonic Noorderslag di Groningen.

Il premio, consegnato nel quadro degli European Festival Awards, è assegnato dall’associazione europea dei festival Yourope e distingue gli eventi più importanti dell’anno, ha comunicato in una nota odierna il Paléo. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che valorizza la cura con cui viene organizzato un festival, precisa la nota.

Il Paléo l’ha spuntata nella categoria Major Festivals, dedicata agli eventi che raggruppano più di 40’000 visitatori al giorno, nella quale concorrevano in totale dieci manifestazioni. Il più grande openair della Svizzera è stato promosso in questa categoria nel 2022.

I responsabili del Paléo si sono detti soddisfatti del riconoscimento di cui possono beneficiare per l’attuale edizione 2026, che si svolgerà dal 21 al 26 luglio, ma anche per la 50a edizione del 2027, i cui preparativi sono già in corso.

