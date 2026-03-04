Cresce la frequentazione degli ostelli svizzeri nel 2025
Il ritorno dei viaggiatori internazionali, insieme all'apertura di nuove strutture, ha permesso agli ostelli della gioventù svizzeri di registrare nel 2025 un moderato aumento dei pernottamenti.
Gli ostelli della gioventù svizzeri archiviano il 2025 con un moderato aumento delle presenze, grazie soprattutto al ritorno delle e degli ospiti internazionali. Con 823’900 pernottamenti la crescita è stata dell’1,3% rispetto all’anno precedente, ha indicato martedì l’associazione di categoria SJH.
Se i viaggiatori elvetici restano il pilastro del settore (due terzi del totale), la domanda estera, dopo il crollo del periodo pandemico, ha continuato a rafforzarsi, guidata da un +18% di presenze dalla Germania. Bene anche i mercati di USA, Francia e Asia.
Il risultato è stato trainato dall’apertura di nuove strutture e dall’estensione della stagione estiva per alcuni operatori alpini. In forte crescita anche la ristorazione, con un +6,9% di pasti serviti. Per il 2026 è attesa l’apertura del nuovo ostello di Ginevra.
