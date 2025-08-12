Deficit di 750 milioni nel 2024 per gli ospedali svizzeri
Più della metà degli ospedali svizzeri ha chiuso il 2024 con perdite operative e un indebitamento crescente, nonostante l’aumento dei ricavi e delle tariffe, secondo un’analisi di KPMG.
Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato una perdita complessiva di 750 milioni di franchi. Nonostante l’aumento del fatturato e delle tariffe, più della metà ha dovuto fare i conti con risultati operativi negativi al netto degli ammortamenti.
È quanto emerge da uno studio condotto dalla società di consulenza KPMG su 50 ospedali, cliniche di riabilitazione e psichiatriche, che Keystone-ATS ha potuto visionare. I risultati dell’indagine sono stati riportati inizialmente lunedì dalla Neue Zürcher Zeitung.
La crescita dei ricavi è stata del 4,9%, ma della stessa percentuale sono saliti pure i costi. È inoltre proseguita la tendenza verso le cure ambulatoriali, che hanno contribuito al 32% del fatturato.
Indebitamento in forte crescita
Per sostenere i propri investimenti, le strutture dovrebbero realizzare un margine operativo Ebitda del 10%. Secondo KPMG, ciò non è possibile. Nel 2024, tale valore medio era del 3,4%, rispetto all’1,9% dell’anno precedente. Per il 2025 e il 2026, i direttori finanziari delle cliniche intervistati stimano che sarà di poco superiore al 4%.
Con questi dati, l’indebitamento delle cliniche è rimasto elevato. Il debito accumulato è aumentato del 20,6%, superando la crescita delle liquidità (9%). La quota media di capitale proprio è diminuita. La sostenibilità del debito è perciò insufficiente.
Oltre il 50% dei responsabili finanziari prevede un fabbisogno finanziario di almeno 70 milioni di franchi nei prossimi cinque anni. Solo uno su tre ritiene che il rimborso dei debiti in scadenza con i ricavi d’esercizio sia un mezzo efficace.
Obbligazioni per 2,3 miliardi in scadenza
16 ospedali hanno emesso 38 obbligazioni non ancora rimborsate per un volume di 5,1 miliardi di franchi. Cinque ospedali hanno cinque obbligazioni per un importo di 546 milioni di franchi che scadranno tra settembre e luglio 2026. Nella Svizzera occidentale nessun ospedale ha emesso obbligazioni.
Secondo i dati di KPMG, entro il 2031 le istituzioni dovranno rifinanziare il 47% dei loro prestiti obbligazionari per un valore di 2,3 miliardi di franchi. Nell’analisi dello scorso anno, KPMG aveva ipotizzato un importo di 2 miliardi di franchi.
Per lo studio, la società di consulenza ha studiato i rapporti annuali del 2024 e ha intervistato i responsabili finanziari.
