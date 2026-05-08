Oltre una persona su tre in Svizzera usa l’IA
Oltre un terzo della popolazione svizzera in età lavorativa fa già uso di intelligenza artificiale generativa, posizionando il Paese ben al di sopra della media globale e al 14° posto nella classifica internazionale, come rivela un nuovo studio.
In Svizzera più di una persona su tre in età lavorativa utilizza strumenti di intelligenza artificiale (IA) generativa: il Paese supera ampiamente la media mondiale e sale ulteriormente nella graduatoria internazionale. È quanto emerge dal rapporto “Global AI Diffusion” pubblicato venerdì dal gigante informatico americano Microsoft.
Nel primo trimestre del 2026 l’uso globale dell’IA ha continuato a crescere, raggiungendo il 17,8% della popolazione fra i 15 e i 64 anni, rispetto al 16,3% di fine 2025. La progressione nella Confederazione è stata ancora maggiore, dal 34,8% al 37,8%.
Nel confronto tra 147 nazioni, il Paese di Guglielmo Tell si piazza al 14esimo posto. In testa alla classifica vi sono gli Emirati Arabi Uniti con il 70,1%, seguiti da Singapore (63,4%) e Norvegia (48,6%). All’ultimo posto si trova la Cambogia, con appena il 5,7%.
Secondo Microsoft l’IA sta uscendo dalla fase sperimentale per entrare sempre più nella vita quotidiana: i programmi vengono utilizzati per lavoro, apprendimento e creatività. Un fattore trainante è il progresso tecnico degli strumenti di IA per gli sviluppatori di software: a livello globale, il numero di caricamenti di codice sulla piattaforma GitHub è aumentato del 78% in un anno.
Il rapporto evidenzia anche un crescente divario digitale. Nel nord del mondo il 27,5% della popolazione in età lavorativa utilizza l’IA generativa, mentre nel sud globale la percentuale scende al 15,4%. Tra le cause, secondo gli autori della ricerca, vi sono l’accesso limitato all’elettricità e a internet, come pure minori competenze digitali.
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