Oltre 41’000 chiamate a Tox Info, soprattutto per medicamenti

Nel 2023 sono state necessarie 41'263 consulenze per avvelenamenti. Keystone-SDA

Il servizio d'informazione sulle intossicazioni di Tox Info ha ricevuto 41'263 chiamate nel 2023.

2 minuti

Keystone-ATS

Nel 2023 al servizio d’informazione sulle intossicazioni di Tox Info Suisse è giunto un considerevole numero di chiamate: le richieste di consulenza per avvelenamenti al numero 145 sono state 41’263, l’1,7% in più rispetto al 2022. In media 113 chiamate al giorno.

Nella maggior parte dei casi si è trattato di avvelenamenti da farmaci e più della metà (53%) concerneva bambini e adolescenti: la stragrande maggioranza di essi (79%) erano piccoli di età inferiore ai cinque anni, secondo i dati pubblicati martedì dal sito toxinfo.chCollegamento esterno.

Nel 95% dei casi si trattava di avvelenamenti di persone, mentre il resto riguardava animali. Dalle statistiche emerge che in oltre il 70% dei casi a chiamare Tox Info sono state direttamente le persone colpite o i loro parenti. Le restanti richieste provenivano da specialisti, istituzioni od organizzazioni.

Ambiente domestico il più pericoloso

La maggior parte degli avvelenamenti (81%) si è verificata in ambiente domestico, a causa di farmaci, stimolanti, droghe e alcol. I medicinali e i prodotti per la casa rappresentano circa il 60% di tutti gli avvelenamenti.

Secondo Tox Info Suisse, l’anno scorso ci sono stati sette decessi, tutti tra gli adulti. Il 14% delle chiamate al centro di emergenza erano avvelenamenti intenzionali nel contesto di tentativi di suicidio.

Il numero crescente di chiamate dimostra che la consulenza in materia di avvelenamento da parte di Tox Info Suisse continua a essere un’esigenza evidente. È quindi ancora più deludente – scrive la fondazione in una nota – che il finanziamento del centro antiveleni non sia stato assicurato e che Tox Info Suisse debba continuare ad attingere alle proprie riserve.

Il numero telefonico 145, raggiungibile 24 ore su 24, fornisce consulenza nelle tre lingue nazionali. Informazioni sono disponibili anche attraverso l’applicazione Tox Info App. Il sito del servizio nazionale di consulenza toxinfo.chCollegamento esterno – interamente rinnovato nell’anno in rassegna – è stato visitato 600’000 volte nel 2023.