Oltre 35’000 uccelli migratori in Svizzera

Keystone-SDA

Durante l’EuroBirdwatch, oltre 2'000 appassionate e appassionati hanno censito più di 35'000 uccelli migratori in Svizzera, contribuendo a una campagna europea che punta a sensibilizzare sui pericoli che minacciano le specie in volo verso sud.

Circa 2’200 appassionati e appassionate di ornitologia hanno censito questo fine settimana in Svizzera un totale di 35’253 uccelli migratori. Fra le specie più presenti figurano il fringuello, il colombaccio e lo storno europeo, ha reso noto lunedì BirdlifeCollegamento esterno.

Le ornitologhe e gli ornitologi amatoriali hanno registrato in totale 10’084 fringuelliCollegamento esterno, 6’205 colombacci Collegamento esternoe 2’739 storniCollegamento esterno, ha precisato l’organizzazione attiva nella protezione della natura. Quest’anno si è poi osservata una presenza particolarmente elevata della pispolaCollegamento esterno, dell’albanella Collegamento esternoe del mignattaioCollegamento esterno.

Il censimento ha avuto luogo nel quadro dell’azione annuale EuroBirdwatch. Oltre 27’000 persone di 34 Paesi europei hanno partecipato all’evento, osservando circa 2,4 milioni di uccelli migratori in rotta verso le loro residenze invernali.

La campagna mira a sensibilizzare il pubblico sui pericoli che minacciano gli uccelli. La maggior parte dei migratori è insettivora e la sparizione degli insetti ha fortemente ridotto le fonti di nutrimento. La diminuzione delle zone umide, l’agricoltura intensiva e le costruzioni distruggono poi numerosi habitat e zone di riposo, ha sottolineato Birdlife.