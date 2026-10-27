Aiuto sociale per il 2,9% della popolazione svizzera

Oltre 267'000 persone beneficiano dell'assistenza sociale Keystone-SDA

I dati del 2025 indicano che il 2,9% della popolazione svizzera ha ricevuto l'aiuto sociale, un tasso stabile rispetto all'anno precedente che colpisce maggiormente minori, stranieri e divorziati.

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Keystone-ATS

Nel 2025, in Svizzera, circa 267’300 persone hanno beneficiato dell’aiuto sociale in Svizzera. Si tratta di una quota del 2,9% rispetto alla popolazione totale, stando ai dati pubblicati martedì dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Il numero delle e dei beneficiari mostra un aumento del 4,5% su base annua, ma tale incremento va interpretato con cautela. L’UST ha infatti completamente modernizzato la propria statistica, introducendo un nuovo metodo di calcolo che rende difficili i confronti con gli anni precedenti. Il tasso di aiuto sociale è quindi rimasto paragonabile a quello del 2024, precisa l’UST.

I bambini e gli adolescenti rimangono i più colpiti, con un tasso del 4,8%. Questo raggiunge il 5,4% tra le persone di nazionalità straniera, contro l’1,9% tra gli svizzeri. Anche le persone divorziate (4,2%) sono più esposte rispetto a quelle sposate (1,4%).

Sussistono inoltre disparità cantonali. Diversi cantoni della Svizzera romanda, Ginevra in particolare, e Basilea Città registrano tassi tra i più elevati, a differenza delle regioni rurali della Svizzera tedesca.

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