Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
La rassegna stampa di oggi è incentrata sul tema del controllo. Durante il fine settimana, in alcune città svizzere sono state date alle fiamme delle barricate e la polizia ha utilizzato gli idranti per riportare la situazione sotto controllo.
A Crans-Montana, l'avvocato di una delle vittime chiede che al Comune venga sottratto il controllo delle proprie attività. In un altro Comune svizzero, invece, l'intero Esecutivo ha rinunciato oggi volontariamente a ogni potere.
Cari saluti da Berna.
Sull’onda delle proteste in Francia, Italia e diversi altri Paesi europei, anche in diverse città svizzere si sono verificati disordini. Cosa spinge le giovani generazioni a scendere in piazza e perché si arriva a tale violenza?
Nella notte tra sabato e domenica, in varie città della Svizzera si sono verificati degli scontri. Alcuni gruppi di estrema sinistra hanno indetto manifestazioni che sono poi degenerate in sommosse. Chi manifestava ha eretto barricate e le ha incendiate; a Zurigo è stata data alle fiamme anche un’automobile. La polizia ha fatto uso d’idranti e gas lacrimogeni. Ai microfoni della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha condannato questi “atti di violenza insensata”. Allo stesso tempo, ha sottolineato come il diritto di manifestare sia fondamentale per una democrazia.
“Cosa alimenta la violenza?” chiede il quotidiano NZZ al sociologo svizzero Manuel Eisner, che insegna all’Università di Cambridge. “Per molto tempo la scienza ha pensato che le rivolte fossero solo fenomeni di massa irrazionali”, afferma Eisner. “Oggi sappiamo che l’insoddisfazione è la scintilla che accende la violenza“. La dinamica sul posto è decisiva per determinare se una situazione degenererà o meno.
La Svizzera è uno dei diversi Paesi in cui sono scoppiate proteste a seguito delle manifestazioni in Francia. Non tutte, però, assumono connotati violenti. Julius Fintelmann, caporedattore del media online “The European Correspondent”, è cresciuto in Svizzera e oggi vive a Bruxelles. Alla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF ha dichiarato di sentirsi parte della generazione che sta scendendo in piazza.
Tra le ragioni di questa insoddisfazione transnazionale vi sono i tagli all’istruzione, gli alloggi costosi o inesistenti, le difficoltà d’inserimento nel mondo del lavoro e la crisi climatica irrisolta. Baume-Schneider ha detto alla radio di ritenere che in Svizzera i e le giovani non manchino di prospettive e che la situazione non sia paragonabile a quella francese.
Dopo il catastrofico incendio di Crans-Montana, il Comune rischia di dover far fronte a ingenti richieste di risarcimento danni. L’avvocato di una vittima dell’incendio di Capodanno chiede che il Comune venga messo sotto amministrazione controllata.
Sono passati dieci mesi dal disastroso incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 41 persone. Come emerso dopo la tragedia, il Comune ha trascurato per anni i controlli antincendio. Si profilano ora richieste di risarcimento elevate: una cifra tra i 780 milioni e il miliardo di franchi è realistica, ha dichiarato un professore di diritto alla Sonntagszeitung.
Per poter estinguere questi debiti, il sindaco Nicolas Féraud vuole accantonare cinque milioni di franchi all’anno fino a quando il Tribunale federale non emetterà una sentenza, presumibilmente tra 12 anni. Secondo l’avvocato delle vittime Sébastien Fanti, si tratta di una somma ridicola. Egli chiede che Crans-Montana sia parzialmente posta sotto amministrazione controllata e che commissari indipendenti gestiscano le conseguenze legali e finanziarie della catastrofe.
Non sarebbe la prima volta che un Comune vallesano viene messo sotto tutela statale: nel 1999, il Comune di Leukerbad fu commissariato dopo essersi indebitato per circa 346 milioni di franchi in seguito a un “clamoroso tracollo finanziario”.
Un’altra possibilità per Crans-Montana sarebbe un massiccio aumento delle imposte, la vendita di immobili e tagli agli investimenti. Tuttavia, anche così il Comune potrebbe raggiungere i propri limiti. Secondo l’esperto finanziario Sandro Fuchs, nemmeno misure così drastiche sarebbero sufficienti a fronte di richieste di risarcimento superiori a 200 milioni di franchi.
Quando le liti in paese degenerano: a Brienzwiler l’intero esecutivo comunale si è dimesso con effetto immediato.
È un’eventualità estremamente rara in Svizzera che un Comune non sia più in grado di autogestirsi. Se a Crans-Montana, la questione è stata sollevata per far fronte a una catastrofe, a Brienzwiler, i membri dell’Esecutivo lasciano volontariamente il loro incarico, come ha comunicato il Comune lunedì mattina.
Brienzwiler è un Comune di 530 persone nell’Oberland bernese, “un vero e proprio idillio”, come scrive il Blick. Ma a quanto pare non è solo il rumore dei caccia del vicino aerodromo militare di Meiringen a turbare la quiete del villaggio. Questa decisione clamorosa è stata preceduta da una lunga disputa interna alla popolazione di Brienzwiler. Il gruppo “Pro Brienzwiler” ha criticato l’aumento dei costi amministrativi, i ritardi nelle domande di costruzione e gli errori nell’introduzione del limite di velocità di 30 km/h. Con una petizione si chiedevano le dimissioni di tre persone del Municipio, ma ora l’intero Esecutivo si è dimesso con effetto immediato.
Chi assumerà ora i suoi compiti? Secondo l’Esecutivo dimissionario, la prefettura competente è stata informata e l’amministrazione passa ora nelle mani del Cantone. Il 9 dicembre, durante l’assemblea comunale, dovrebbe essere eletto un nuovo Esecutivo, a condizione che si trovino persone disposte ad assumere l’incarico.
L’ex telecronista sportivo svizzero Hans Jucker fu condannato nel 1971 per abusi sessuali su minorenni. Questo fatto non ha però danneggiato la sua carriera.
Era uno dei telecronisti sportivi più noti della Svizzera tedesca. Anche coloro che a malapena lo hanno vissuto in diretta conoscono alcune delle sue frasi leggendarie. Ora il Tages-Anzeiger ha portato alla luce il lato oscuro di Hans Jucker.
Jucker fu condannato nel 1971 per aggressioni sessuali ai danni di diversi minorenni. Le vittime erano giovani uomini che vivevano in un istituto nel canton Zurigo. Di conseguenza, fu privato del suo incarico di segretario comunale di Aeugst am Albis. La condanna, tuttavia, non ostacolò la sua carriera: divenne uno dei commentatori sportivi più famosi della Svizzera, in seguito sedette nel Municipio di Affoltern am Albis e rimase una figura amata nella vita del paese e delle associazioni locali.
In tribunale Jucker affermò che durante le sue aggressioni non era successo nulla di grave, poiché i ragazzi erano già “corrotti”. Sul Tages-Anzeiger, Willi Fegble, che a sua volta accusa Jucker di abusi, racconta di quanto fosse impotente come bambino in istituto. Ai giovani non veniva quasi mai dato credito. Il caso è emblematico di un’epoca in cui i e le minori in istituto faticavano a trovare ascolto e i colpevoli erano protetti dal loro prestigio sociale.
In una presa di posizione, la SRF ha comunicato di essere venuta a conoscenza della condanna di Jucker solo poche settimane fa. Sulle proprie piattaforme e su quelle di terzi sono stati rimossi i video che mettono in primo piano Jucker come commentatore. Inoltre, la SRF ha annunciato un’indagine esterna per chiarire come l’emittente avesse gestito il caso all’epoca. Hans Jucker è deceduto nel 2011, poco dopo il suo pensionamento.
Foto del giorno
La polizia cantonale zurighese ha recentemente ricevuto un nuovo idrante, che ha potuto usare questo finesettimana durante la notte di disordini.
Tradotto dal tedesco e verificato da Marija Milanovic
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