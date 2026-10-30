Oggi in Svizzera

Danni milionari, affari opachi e controlli inefficaci: un’inchiesta indipendente rivela che le irregolarità all’interno di Ruag, il gruppo della difesa controllato dalla Confederazione, sono molto più gravi di quanto fosse noto finora.

L’indagine ha riguardato affari conclusi dal 2002, tra cui la vendita di carri armati Leopard 1 e Leopard 2 e dei relativi pezzi di ricambio. “Il rapporto d’inchiesta si legge come un thriller economico”, scrive il Tages-Anzeiger. L’indagine esterna, affidata a uno studio legale, è durata quasi tre anni e ha comportato l’analisi di oltre sei milioni di documenti. Oggi Ruag ha presentato i risultati. “Nel gruppo della difesa si sono verificate diverse gravissime violazioni degli obblighi e possibili illeciti”, scrive la NZZ. I giornali del gruppo CH Media aggiungono che “l’elenco delle irregolarità è lungo e dà l’impressione di un’azienda usata da alcuni dirigenti come un self-service”.

Ruag ha ora intentato una causa civile per circa 51 milioni di euro di risarcimento danni contro dieci persone e ha inoltre sporto diverse denunce penali per amministrazione infedele, falsificazione di documenti e violazione del segreto di fabbrica o commerciale.

Jürg Rötheli, presidente del consiglio d’amministrazione dallo scorso anno, definisce i fatti “inaccettabili”. Anche il consigliere federale Martin Pfister, intervenuto oggi davanti ai media, ha condannato “con la massima fermezza” quanto accaduto. Le violazioni, ha detto, sono “gravi” e compromettono la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti di Ruag. Per il Dipartimento federale della difesa, già confrontato con una serie di polemiche negli ultimi mesi, si tratta di un ulteriore colpo.