Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
Le pensionate e i pensionati svizzeri si chiedono come reagirebbero se alla fine non ricevessero la 13esima rendita AVS promessa a partire da dicembre. O se la loro rendita fosse adeguata al potere d'acquisto nel loro Paese di residenza.
Sono alcune delle proposte dell'UDC per realizzare dei risparmi nell’ambito delle assicurazioni sociali. Di fronte alle reazioni sdegnate di numerose e numerosi svizzeri residenti all'estero, la direzione del partito smorza i toni. Il suo scopo principale, ricorda, è evitare che una persona possa versare contributi per un periodo minimo e poi beneficiare di una rendita AVS all'estero.
Buona lettura.
A un anno dalle elezioni federali, l’UDC moltiplica le proposte volte a limitare le rendite AVS versate all’estero. Il primo partito del Paese si assume così il rischio di inimicarsi una parte dell’elettorato.
Le rendite vecchiaia versate all’estero dovrebbero essere adeguate al potere d’acquisto del Paese di residenza, ritiene l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) nella sua presa di posizione sulla riforma AVS 2030. Un deputato del partito ha inoltre proposto di recente di non versare la 13esima rendita AVS all’estero. Queste proposte hanno suscitato rabbia, incomprensione e preoccupazione in seno alla Quinta Svizzera.
Per la prima volta, la direzione del partito reagisce a questa polemica. Il suo presidente, Marcel Dettling, si assume il rischio di scontentare una parte di questo elettorato: “Noi facciamo politica per la Svizzera. E anche molte e molti svizzeri all’estero apprezzano la nostra politica”.
Il direttore della campagna dell’UDC, Manuel Strupler, relativizza tuttavia la portata dei risparmi proposti. “Era solo una proposta in un lungo elenco di possibilità. Non è quella che desideriamo sviluppare in via prioritaria”, afferma. La presidente dell’UDC internazionale, Inge Schütz, ritiene da parte sua che sarebbe possibile modificare queste proposte affinché le cittadine e i cittadinisvizzeri all’estero che hanno versato contributi per molti anni non vengano penalizzati.
Mentre si avvicinano le votazioni di novembre, il Consiglio federale ha già deciso il menu di quelle del 28 febbraio. E sarà particolarmente ricco: saranno cinque gli oggetti sottoposti al popolo.
Il nucleare farà il suo grande ritorno in Svizzera? È la domanda che dovrebbe sollevare i dibattiti più accesi durante le prime votazioni federali del 2027. Il popolo si pronuncerà sulla revoca del divieto di costruire nuove centrali nucleari. Un’ampia coalizione ha lanciato un referendum contro il controprogetto indirettoCollegamento esterno del Consiglio federale all’iniziativa popolare “Stop al blackout”.
La popolazione svizzera si pronuncerà anche su due iniziative. Le cittadine e i cittadini dovranno decidere se vogliono vietare l’importazione di foie gras. Si esprimeranno anche sull’iniziativa per la democrazia, che mira a uniformare la naturalizzazione.
Per completare il menu, l’accordo tra l’AELS e la Malaysia dovrà superare la prova delle urne. Anche in questo caso, un’alleanza di organizzazioni della società civile ha promosso con successo un referendum contro il trattato, ritenendo insufficienti i requisiti di sostenibilità. Infine, il popolo si esprimerà sul progetto del Consiglio federale che intende far prevalere i contratti collettivi di lavoro (CCL) sui salari minimi cantonali, anche se inferiori.
Le accuse di un’ex finalista di Miss Svizzera sono al centro di un nuovo, schiacciante rapporto contro il presidente statunitense Donald Trump. Il documento è stato pubblicato dai democratici a meno di una settimana dalle elezioni di metà mandato.
Finora, Béatrice Keul accusava Donald Trump di tentato stupro. Per la prima volta, l’ex modella svizzera afferma di essere stata violentata dal presidente statunitense in una suite d’albergo nel 1993, mentre partecipava a un concorso di bellezza. Dopo i fatti, le avrebbe detto: “The show must go on” (“Lo show deve andare avanti”), promettendole al contempo di aiutarla a ottenere un visto e l’ammissione all’università.
La sua testimonianza è contenuta in un rapporto redatto da esponenti democratici della commissione giustizia. Le autrici e gli autori del documento hanno raccolto le testimonianze di 11 donne che accusano Donald Trump di aggressioni sessuali. La pubblicazione mira a far luce sui presunti legami tra il presidente statunitense e il molestatore sessuale e pedofilo Jeffrey Epstein, deceduto nel 2019, in vista delle elezioni di metà mandato.
“Sono sommersa dalle richieste dei media”, ha reagito Béatrice Keul dopo la pubblicazione del rapporto. In un’intervista alla SRF, aveva anche spiegato di volersi battere per la trasparenza e la giustizia e di stare preparando, insieme ad altre donne, delle azioni legali collettive contro Donald Trump. Il presidente statunitense respinge tutte le accuse mosse nei suoi confronti, sia da parte di Béatrice Keul che delle altre donne citate nel rapporto.
Il secondo più grande tennista della storia svizzera, dopo Roger Federer, ha messo fine alla sua carriera martedì sera. A 41 anni, Stan Wawrinka ha disputato la sua ultima partita ufficiale agli Swiss Indoors di Basilea, perdendo contro il ceco Jiri Lehecka.
Stan Wawrinka si è ritirato. Tre volte vincitore di un Grande Slam ed ex numero 3 al mondo, il vodese si è ufficialmente congedato dopo oltre due decenni ai massimi livelli. Lascia il circuito con 16 titoli ATP nel suo palmarès.
Divenuto professionista nel 2002, il tennista svizzero si distingue in particolare per l’incredibile longevità della sua carriera. Secondo le statistiche dell’ATP, è il quarto giocatore più anziano ad aver vinto una partita nel circuito, all’età di 41 anni e sei mesi. Con tre tornei del Grande Slam vinti, è ampiamente considerato il secondo più grande giocatore nella storia del tennis maschile svizzero, dopo Roger Federer.
Ciò che rende il suo percorso particolarmente notevole è che ha compiuto le sue più grandi imprese nell’era dei “Big Four” – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray – uno dei periodi più competitivi della storia del tennis. “Sono triste, ma ho il sorriso”, ha dichiarato il vodese al termine della sua ultima partita.
Foto del giorno
La silhouette di un aereo si staglia contro la luna piena durante il suo avvicinamento all’aeroporto di Zurigo.
Tradotto dal francese e verificato da Marija Milanovic
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