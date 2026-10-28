Oggi in Svizzera

Le rendite vecchiaia versate all’estero dovrebbero essere adeguate al potere d’acquisto del Paese di residenza, ritiene l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) nella sua presa di posizione sulla riforma AVS 2030. Un deputato del partito ha inoltre proposto di recente di non versare la 13esima rendita AVS all’estero. Queste proposte hanno suscitato rabbia, incomprensione e preoccupazione in seno alla Quinta Svizzera.

Per la prima volta, la direzione del partito reagisce a questa polemica. Il suo presidente, Marcel Dettling, si assume il rischio di scontentare una parte di questo elettorato: “Noi facciamo politica per la Svizzera. E anche molte e molti svizzeri all’estero apprezzano la nostra politica”.

Il direttore della campagna dell’UDC, Manuel Strupler, relativizza tuttavia la portata dei risparmi proposti. “Era solo una proposta in un lungo elenco di possibilità. Non è quella che desideriamo sviluppare in via prioritaria”, afferma. La presidente dell’UDC internazionale, Inge Schütz, ritiene da parte sua che sarebbe possibile modificare queste proposte affinché le cittadine e i cittadinisvizzeri all’estero che hanno versato contributi per molti anni non vengano penalizzati.