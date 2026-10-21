Oggi in Svizzera

In Svizzera ci si sposa sempre più tardi. Una nuova analisi dei dati mostra quanto sia cambiata l’istituzione del matrimonio e cosa, invece, sia rimasto invariato nel corso degli anni.

Siete sposati? In Svizzera il matrimonio è tornato al centro del dibattito sociale e soprattutto politico: a fine novembre il Paese sarà chiamato alle urne per la seconda volta sulla cosiddetta “penalizzazione fiscale del matrimonio”.

Il dibattito sul matrimonio suscita da sempre forti emozioni, ma il suo peso nella società si sta progressivamente riducendo. Lo evidenziano i dati analizzati dai quotidiani del gruppo Tamedia. Oggi quasi la metà della popolazione è ancora sposata, ma molte donne e molti uomini si sposano tardi, non si sposano affatto oppure divorziano. Attualmente il 41% dei matrimoni termina con un divorzio, contro il 12% negli anni Sessanta.

Negli anni Cinquanta quasi tutte le persone residenti in Svizzera si sposavano prima di compiere 50 anni. Oggi la quota è scesa a meno della metà. È aumentata anche l’età al primo matrimonio: le donne si sposano in media a 30,7 anni e gli uomini a 32,4 anni, mentre a metà degli anni Ottanta l’età media era rispettivamente di 26 e 29 anni. Un elemento, tuttavia, è rimasto costante nel tempo: nella maggior parte delle coppie sposate, l’uomo è mediamente più anziano della donna di due o tre anni