Oggi in Svizzera

I tre militari sono rimasti vittime di un incidente con un’imbarcazione da addestramento durante un’esercitazione sul lago dei Quattro Cantoni, vicino a Gersau, nel canton Svitto. Tutti e tre sono rimasti feriti e martedì si trovavano ancora in ospedale.

L’incidente è avvenuto lunedì intorno alle 19:00 e ha coinvolto tre soldati della scuola reclute del genio 73, che si trovavano a bordo di un’imbarcazione di marca Ribcraft. Uno dei feriti è stato trasportato a Lucerna da un elicottero della Rega. Gli altri due sono stati portati in ospedale in ambulanza.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. La giustizia militare ha avviato un’indagine. Sono intervenute, tra le altre, la polizia militare, la polizia cantonale di Svitto e il servizio di salvataggio lacustre dei pompieri di Ingenbohl.