Oggi in Svizzera

In estate, il caldo e la siccità hanno messo alla prova la Svizzera . Il Consiglio federale è stato all’altezza della situazione? Un’inchiesta solleva dubbi in merito.

Le redazioni di CHMedia hanno ricostruito, sulla base di documenti interni all’amministrazione federale, come il Governo ha guidato la Svizzera attraverso una siccità senza precedenti in luglio e agosto e come le condizioni meteorologiche estreme hanno messo in difficoltà anche l’amministrazione stessa.

L’indagine rivela che già il 19 giugno era stato istituito un‘unità di crisi parziale per la siccità. “Quest’ultima effettua rapporti settimanali sulla situazione ed è in stretto contatto con i Cantoni”, si legge in un documento. Il ministro dell’ambiente Albert Rösti, tuttavia, non vedeva la necessità di un’azione immediata. In un’intervista alla Radiotelevisione di lingua tedesca SRF ha dichiarato: “Se ora abbiamo qualche giorno con 34 o 35 gradi, non bisogna esagerare e dipingere subito uno scenario catastrofico”.

Da metà luglio, però, il caldo e la siccità hanno causato sempre più problemi. A preoccupare la Svizzera era soprattutto l’approvvigionamento: olio minerale e foraggio per animali scarseggiavano e le critiche dei media al Consiglio federale si facevano più forti. Il Consiglio federale avrebbe dovuto reagire? A questo proposito, l’inchiesta riporta: “Il presidente della Confederazione Guy Parmelin avrebbe potuto convocare una seduta straordinaria. Non lo ha fatto. Durante le settimane estive senza riunioni, la situazione non è stata discussa dal Consiglio federale al completo”.

Dall’esame di tutti i documenti emergerebbe un “quadro singolare dello Stato svizzero in situazioni di crisi”. Un problema principale è stato apparentemente che la siccità ha colpito contemporaneamente sanità, agricoltura, energia, trasporti, foreste e approvvigionamento nazionale, e quindi diversi Dipartimenti. “Per il Governo federale non è sempre stato facile riconoscere la questione nella sua interezza”, è la conclusione del team di giornalisti.