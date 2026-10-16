Oggi in Svizzera

È l’incubo di ogni genitore: una madre o un padre che porta il figlio comune in un altro Paese. E il numero dei rapimenti internazionali di minori è in crescita.

Secondo i giornali del gruppo CH Media, nel 2025 in Svizzera sono stati registrati circa 110 casi di minori sottratti da uno dei genitori. Gli esperti ritengono tuttavia che vi sia un numero sommerso di casi non denunciati. Con l’aumento dei rapimenti cresce anche la preoccupazione. Lo dimostrano i dati del sistema federale di ricerca Ripol: lo scorso anno 734 minori sono stati iscritti preventivamente nelle segnalazioni, un nuovo record. Lo scopo è impedire che lascino il territorio svizzero.

Ma perché questi casi sono in aumento? Le coppie binazionali sono sempre più numerose e, come osserva CH Media, presentano un rischio maggiore di sottrazione internazionale di minori. Le motivazioni restano tuttavia molteplici: isolamento sociale, desiderio di rientrare nel Paese d’origine, controversie legate all’affidamento o ai tempi di cura dei figli, fuga da relazioni segnate da conflitti e violenze, oppure desiderio di vendetta.

A pagarne il prezzo sono sempre i bambini. “Il rischio di sviluppare in seguito disturbi dell’attaccamento, problemi di concentrazione o difficoltà psicologiche aumenta in modo significativo”, spiega Anna Land, assistente sociale e mediatrice del Servizio sociale internazionale, che assiste i genitori coinvolti, aiuta a localizzare i minori e favorisce la mediazione tra le parti.