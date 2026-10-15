Oggi in Svizzera

All’inizio del mese il gruppo spaziale Beyond Gravity, di proprietà della Confederazione, è stato vittima di un attacco informatico. Secondo SRF, Beyond Gravity e la Confederazione ritengono che la responsabile sia la Cina. Il sospetto non è stato tuttavia confermato ufficialmente.

Non vi sono dichiarazioni ufficiali nemmeno riguardo alle informazioni sottratte. Che dei dati siano stati trafugati lo ha tuttavia confermato la presidente della Delegazione delle commissioni di gestione del Consiglio degli Stati.

Lo spazio è da tempo nel mirino dei servizi segreti, afferma Ralph Weber, professore esperto di Cina. “Spesso ci immaginiamo che si tratti di metter le mani su importanti tecnologie.” Tuttavia, spesso l’obiettivo è piuttosto quello di accedere a dettagli che a prima vista sembrano insignificanti, ma che, per un servizio di spionaggio possono rivestire una grande importanza.

Come reagirà ora la Svizzera a questo attacco informatico? Se vi fossero prove concrete di un attacco proveniente dalla Cina, il Consiglio federale dovrebbe valutare con attenzione il da farsi. La risposta sarà probabilmente cauta e discreta, afferma Weber, perché la Svizzera ha altri interessi, come ad esempio l’accordo di libero scambio che entrambi gli Stati vogliono presto firmare.