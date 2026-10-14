Oggi in Svizzera

Il diritto vigente esclude le persone con disabilità intellettiva dai diritti politici a livello federale. Ciò riguarda le persone che, a causa di una permanente incapacità di discernimento, sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona incaricata di provvedere ai loro interessi. Il Governo vuole però cambiare le cose e ha avviato una corrispondente modifica della Costituzione federale.

Una disabilità o la necessità di sostegno non dovrà più essere in futuro un motivo di esclusione dalla vita politica. In questo modo si intende eliminare gli svantaggi esistenti per le persone con disabilità intellettiva e rafforzarne l’autodeterminazione, ha dichiarato il Consiglio federale.

In diversi cantoni le persone con disabilità intellettiva possono già partecipare alla vita politica, ad esempio a Ginevra, Zugo e Appenzello Interno. Nei cantoni di Vaud, Friburgo, San Gallo e Turgovia le relative proposte non sono state approvate. A Basilea Città, Lucerna, Soletta e Zurigo le corrispondenti iniziative sono ancora pendenti.

L’ultima parola su questa modifica costituzionale spetterà a popolo e Cantoni alle urne.