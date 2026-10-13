Oggi in Svizzera

“Gli ho detto, sei un Tubel.” Seguono altri coloriti insulti tipicamente svizzerotedeschi, come “Löli” e “Schofseckel”. Poi: “Non insultavo qualcuno così da tanto tempo. Mi dispiace anche un po’”. Il giovane nel breve video su Instagram, con una giacca di jeans e un berretto da baseball in testa, è Elie Feller. Il biennese si è trasferito sei anni fa a Berlino, dove sta costruendo la sua carriera come, parole sue, “tuttofare dei social media”.

Il trentenne conta oltre 70’000 follower su Instagram e poco più di 65’000 su TikTok. “I miei personaggi si basano per lo più su persone che ho incontrato – e i miei video su esperienze vissute”, racconta Feller alla Berner Zeitung.

I suoi personaggi variano: a volte interpreta il padre hippy bernese antiautoritario, a volte lo spacciatore berlinese – in svizzero tedesco, tedesco standard e francese. Il trasferimento a Berlino sembra essere stata la scelta giusta per la sua carriera.

Sperimentare cose nuove gli riesce meglio da quando vive lì. “A Bienne avevo sempre la sensazione che la gente mi giudicasse quando postavo video stupidi.” Nonostante questa opinione della sua patria, nella Confederazione i suoi contenuti sono apprezzati. Le svizzere e gli svizzeri rappresentano circa il 60% dei suoi follower su Instagram.