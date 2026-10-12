Oggi in Svizzera

La più grande compagnia di elicotteri svizzera, Swiss Helicopter, è finita nel mirino dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) . Avrebbe infatti effettuato dall’eliporto di Gsteigwiler un numero di voli di gran lunga superiore al consentito e il responsabile della struttura avrebbe comunicato cifre false alle autorità federali.

L’Oberland bernese è una regione solcata da molti elicotteri. Riforniscono i rifugi alpini, trasportano materiali da costruzione nei cantieri, portano le mucche a valle. Inoltre, trasportano turisti da tutto il mondo. Particolarmente apprezzati sono i lanci con il paracadute sopra Interlaken.

Il rumore continuo, però, non è apprezzato dagli abitanti di Gsteigwiler, vicino a Interlaken. Stando alle testate Tamedia, nel 2025 hanno contato circa 8’100 movimenti aerei, vale a dire oltre 5’000 in più rispetto ai 3’000 annuali consentiti. L’UFAC è arrivato a conclusioni simili e ha avviato un procedimento penale amministrativo nei confronti del responsabile della struttura, il quale avrebbe comunicato all’Ufficio movimenti molto inferiori.

Swiss Helicopter si è scusata, ma ha anche chiesto un aumento del contingente di voli. L’eliporto di Gsteigwiler non può essere gestito in modo economicamente sostenibile “con le restrizioni attualmente in vigore” e la sua operatività è a rischio nel breve-medio termine.