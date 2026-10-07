Oggi in Svizzera

Marchesi, che ha lasciato la sua funzione da consigliere nazionale e da sindaco del Comune di Tresa, è il primo membro dell’UDC nel Governo del Cantone italofono da quasi un secolo. Raimondo Rossi, membro dell’allora Partito agrario, lasciò il Consiglio di Stato nel 1927.

L’UDC non ha mai sfondato in Ticino. L’elettorato della destra conservatrice ha sempre preferito la Lega, movimento più radicato nel territorio. Il vento sembra stia però cambiando. I partiti erano alleati durante le ultime elezioni, e Marchesi era stato superato solo da Zali e dall’altro esponente della Lega in Governo, Norman Gobbi.

Con l’entrata di un rappresentante dell’UDC nell’Esecutivo cantonale, il Consiglio di Stato conta oggi cinque partiti diversi (UDC, Lega, Partito socialista, Centro e Partito liberale radicale): una costellazione mai vista nella storia recente, sottolinea il Corriere del Ticino. Resta da vedere se Marchesi saprà convincere e se la presenza del suo partito sarà confermata in Governo alle prossime elezioni, che si terranno l’11 aprile 2027.