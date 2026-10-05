Oggi in Svizzera

I problemi al Dipartimento federale della difesa continuano ad accumularsi. Dopo i ritardi del sistema Patriot, anche un secondo progetto di difesa antimissile sta incontrando difficoltà, nonostante sia ritenuto essenziale per la protezione della Svizzera.

Il sistema denominato “Bodluv GR2” avrebbe dovuto essere consegnato entro la fine dell’anno. Secondo le ricerche del Blick, però, il Dipartimento della difesa ha informato i fornitori in lizza, Francia e Israele, che avrà bisogno di più tempo per prendere una decisione. Questi sistemi sono molto richiesti a livello internazionale e il ritardo potrebbe tradursi in un aumento dei costi.

La situazione è particolarmente delicata perché il nuovo sistema avrebbe dovuto compensare il ritardo del sistema americano Patriot. Già ordinato, sarà infatti consegnato tra cinque e sette anni dopo rispetto alle previsioni. Se la Svizzera fosse attaccata con missili balistici, si ritroverebbe quindi senza difesa. Infrastrutture come Palazzo federale o la rete elettrica potrebbero così essere colpite con relativa facilità.

Secondo il Blick, armasuisse propenderebbe per il sistema israeliano. Ma questa scelta potrebbe complicare ulteriormente il dossier, poiché rischia di non raccogliere una maggioranza in Parlamento. Con Israele attualmente in guerra, sia la sinistra sia la destra potrebbero opporsi a questa opzione. Inoltre, se il sistema francese non fosse scelto, la Svizzera potrebbe nuovamente indisporre Parigi, come già accaduto quando aveva preferito il caccia statunitense F-35 al Rafale francese.