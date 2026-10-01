Oggi in Svizzera

La busta di voto è nella cassetta delle lettere. Ma il tempo basta per il suo ritorno in patria? Nel nuovo episodio del nostro podcast “Adieu, merci la Suisse” si parla del diritto di voto e di elezione delle svizzere e degli svizzeri all’estero e del perché molte persone non votano.

“Continuo a interessarmi molto alle grandi questioni di fondo che determinano la direzione futura della Svizzera”, afferma Sandra Buol. Nove anni fa, questa bernese è emigrata a Sydney per amore. Per lei è chiaro: “Finché ho la cittadinanza, il diritto di partecipazione politica per me è fondamentale”.

Dal 1977 le cittadine e i cittadini svizzeri che trasferiscono la loro residenza all’estero hanno questo diritto. Ma non tutti ne fanno uso: dei 662’500 possessori maggiorenni del passaporto rossocrociato che vivevano all’estero alla fine dello scorso anno, 246’000 sono iscritti nel registro elettorale.

Tra le difficoltà che le persone svizzere all’estero incontrano quando vogliono votare o eleggere vi sono, tra l’altro, il materiale di voto tardivo o le elevate spese di spedizione. Perché non esiste ancora un voto elettronico generalizzato per facilitare la partecipazione politica?

Il politologo Marc Bühlmann fa un salto nel passato: all’inizio della discussione sul voto elettronico, 20 anni fa, regnava l’euforia, e il Parlamento voleva accelerare il processo con mozioni e interventi. “Poi, con le prime voci critiche, la situazione è cambiata”, dice Bühlmann. Le questioni relative alla sicurezza sono diventate centrali e ci sono state di nuovo mozioni, questa volta per frenare.

“Questo è tipico della Svizzera”, afferma il politologo, facendo un paragone con la storia del voto per corrispondenza. “Ci sono voluti 100 anni prima che fosse introdotto su larga scala, anche in quel caso per motivi di sicurezza”.