Oggi in Svizzera

Era uno dei principali punti di attrito nei dibattiti sul pacchetto di accordi tra la Svizzera e l’Unione Europea. Il Consiglio degli Stati ha infine approvato mercoledì la più controversa delle 14 misure proposte dal Consiglio federale per proteggere i salari sul territorio nazionale .

La misura numero 14 avrebbe avuto il potenziale di far naufragare l’intero pacchetto dei Bilaterali III. Prevede una migliore protezione contro il licenziamento per i rappresentanti del personale nelle imprese. Nonostante la controversia che ha suscitato, ha infine superato l’esame del Consiglio degli Stati senza difficoltà. Il sostegno dei sindacati al pacchetto di accordi è così assicurato.

Nel corso dei dibattiti, il senatore socialista e presidente dell’Unione sindacale svizzera, Pierre-Yves Maillard, ha ricordato che l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) chiedeva alla Svizzera di rafforzare la protezione dei rappresentanti del personale dal 2004. Ha inoltre insistito sul carattere “modesto” della misura, che riguarderà soltanto 5-6 casi all’anno.

Il campo borghese si opponeva a questa misura, ritenendo che non riguardasse direttamente il pacchetto di accordi. Il consigliere agli Stati del Centro e presidente dell’Unione svizzera delle arti e mestieri, Fabio Regazzi, ha invitato il plenum a respingerla, pur essendosi dichiarato favorevole alle altre 13. I dibattiti sul pacchetto di accordi sono proseguiti nel pomeriggio.