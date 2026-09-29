Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
la rassegna stampa di oggi tratta due temi sempre d'attualità in Svizzera: i premi dell’assicurazione sanitaria e le relazioni con l'UE. Come storia più leggera, ho scelto per voi una notizia insolita da un cimitero di Berna.
Cari saluti dalla capitale.
È stata annunciata oggi una nuova stangata sui premi di cassa malati: nel 2027 aumenteranno in media del 5%. La pressione politica sale, ma al contempo una riforma potrebbe attenuare leggermente gli importi a partire dal 2028.
La ministra della sanità Elisabeth Baume-Schneider ha dovuto annunciare oggi una cattiva seppur attesa notizia: i premi dell’assicurazione malattia saliranno di nuovo, questa volta in media del 5%. Le ragioni addotte sono l’invecchiamento della popolazione, la possibilità di nuovi trattamenti sanitari e il fatto che alcune persone ricorrano di frequente a prestazioni mediche.
Per molte famiglie, questo rincaro peserà ulteriormente sul bilancio. I sondaggi mostrano regolarmente come i costi sanitari rappresentino la principale preoccupazione della popolazione svizzera.
Ancor prima dell’annuncio dei nuovi aumenti, il Partito socialista (PS, sinistra) ha presentato la sua nuova iniziativa “Per premi di cassa malati meno onerosi”. Il 90% di chi paga i premi dovrebbe beneficiare di accrediti pari a diverse mensilità. Il finanziamento dovrebbe provenire da un aumento delle imposte federali per il 10% della popolazione con i redditi più alti e per le aziende.
C’è però anche un barlume di speranza per chi paga i premi, ma solo a partire dal 2028. Da quell’anno, i Cantoni dovranno partecipare ai costi delle cure ambulatoriali, oggi interamente sostenuti dalle casse malati. Questo alleggerirà gli oneri per gli assicuratori e, secondo i calcoli dell’Ufficio federale della sanità pubblica, potrebbe ridurre i premi di circa il 2% a livello nazionale.
Il Consiglio degli Stati inasprisce le regole sull’immigrazione dall’UE. La Camera dei Cantoni vuole introdurre una nuova tassa in caso di forte immigrazione dall’Unione Europea.
Il dibattito sull’UE al Consiglio degli Stati passa alla fase successiva. Oggi si è discusso d’immigrazione. La Camera alta ha deciso misure supplementari per limitare l’afflusso di manodopera, che si aggiungono alla clausola di salvaguardia già negoziata con l’UE. Si è espressa a favore di una tassa sull’immigrazione, che dovrebbe entrare in vigore in caso di attivazione della clausola di salvaguardia e i cui proventi andrebbero distribuiti alla popolazione. Le aziende dovrebbero pagare almeno 4’000 franchi per il personale proveniente dall’UE. Per i familiari maggiorenni al seguito è prevista una tassa di almeno 2’000 franchi. Il consigliere federale Beat Jans ha messo in guardia dall’onere amministrativo che ne deriverebbe.
Con il voto decisivo del suo presidente, il Consiglio degli Stati ha approvato un ulteriore inasprimento: i cittadini e le cittadine dell’UE che intendono stabilirsi in Svizzera dovranno in futuro presentare un estratto del casellario giudiziale. La Camera dei Cantoni ha reso più severe anche le norme sul diritto di dimora permanente: chi è in disoccupazione o percepisce l’aiuto sociale non potrà, per il momento, presentare la relativa domanda.
Nel dibattito, il consigliere federale socialista Beat Jans ha esortato a non dimenticare gli svizzeri e le svizzere all’estero. “È importante anche invertire la prospettiva”, ha affermato. “Ciò che oggi vale per le persone cittadine dell’UE in Svizzera, vale anche per i nostri connazionali nell’Unione. Si tratta di preservare i diritti di queste persone, affinché possano vivere negli Stati membri dell’UE con diritti quasi identici a quelli della popolazione locale“, ha detto Jans.
Emigrare quando la situazione si fa seria? Tre svizzeri si sono creati un rifugio all’estero in caso di crisi.
Ci sono molte ragioni per emigrare. Per tre uomini svizzeri, è la paura di una guerra, come raccontano a 20 Minuten. “Non ho lavorato tutta la vita per poi morire in un conflitto durante la vecchiaia”, dice Rolf. Ha 70 anni e ha comprato una casa con terreno in Thailandia.
Insieme a sua moglie, vuole diventare parzialmente autosufficiente per essere il più indipendente possibile “se le cose dovessero precipitare”. Ha acquistato abbastanza terreno da permettere anche ai suoi figli e nipoti di costruirsi un alloggio. Per ora Rolf si trasferirà in Thailandia per cinque mesi. Dopodiché tornerà in Svizzera, poiché per motivi finanziari vuole lavorare nella Confederazione ancora per cinque o sei anni.
Un altro svizzero racconta come, in caso di catastrofe, si ritirerebbe nella sua casa di tronchi in Lapponia, dove può vivere in modo autosufficiente. Un altro ancora vede la sua casa in Cile come un possibile rifugio. “Il mondo è impazzito, soprattutto nell’emisfero settentrionale”, afferma.
Automazione al cimitero: a Berna un robot aiuta il personale a innaffiare le tombe.
Il cimitero di Schosshalden a Berna ha un nuovo collaboratore. Innaffia tombe per ore, non ha bisogno di pause e non chiede mai un aumento di stipendio… perché è un robot. Rainos – questo il suo nome commerciale – si muove autonomamente tra le tombe per irrigarle.
È piuttosto affidabile, ma non è particolarmente brillante nel ragionare con la propria testa. Il giornalista di Der Bund ha infatti notato che a volte capita che una statua su una tomba riceva più acqua dei fiori che le stanno accanto. Tuttavia, durante la torrida estate appena trascorsa, è stato un aiuto gradito per l’irrigazione.
“Non si tratta di risparmiare sul personale”, afferma Hansjürg Engel, responsabile dei cimiteri della città. Mentre Rainos innaffia, i suoi colleghi e le sue colleghe in carne e ossa possono svolgere altri compiti. E scambiare due chiacchiere con chi visita il cimitero. Neanche questa attività fa parte delle specialità di Rainos.
Foto del giorno
Un tuffo nella Limmat, mentre sull’acqua galleggiano già le foglie colorate d’autunno. Lo rende possibile il settembre insolitamente caldo in Svizzera.
Tradotto dal tedesco e verificato da mrj
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