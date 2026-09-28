Oggi in Svizzera

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno firmato il pacchetto di accordi in marzo.

Il Consiglio degli Stati ha intavolato oggi l’attesissima discussione sul pacchetto di accordi con l’Unione Europea, i cosiddetti Bilaterali III . I dibattiti proseguiranno per tre giorni e cinque consiglieri federali su sette si esprimeranno davanti alla Camera alta.

Il pacchetto comprende una prima parte sulla stabilizzazione e l’aggiornamento degli accordi esistenti. Tra i temi toccati vi sono i trasporti aerei e terrestri, il commercio dei prodotti alimentari e la libera circolazione delle persone. La seconda parte mira ad ampliare le relazioni tra la Berna e Bruxelles, con nuovi accordi nei settori della sanità, della sicurezza alimentare e dell’elettricità. Quest’ultimo accordo non sarà trattato durante l’attuale sessione, poiché la discussione in commissione non è ancora conclusa.

Il pacchetto contiene inoltre misure di accompagnamento a livello nazionale e quattro crediti d’impegno: due riguardano la coesione, uno la migrazione e uno la partecipazione svizzera al programma Erasmus+ nel 2027.

L’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) è fondamentalmente contraria all’intero pacchetto. Gli altri partiti, così come le parti sociali e le associazioni economiche, lo appoggiano in linea di principio, ma a determinate condizioni.

Diversi punti sono particolarmente controversi. In primo luogo, la protezione salariale sul territorio nazionale. Sinistra e sindacati potrebbero ripensare il loro sostegno se riterranno che gli impieghi non siano sufficientemente protetti. In secondo luogo, resta l’incognita sul tipo di referendum da sottoporre al popolo. Si tratterà di un referendum facoltativo, che necessita solo della maggioranza semplice del popolo, oppure, come auspica l’UDC, di un referendum obbligatorio con doppia maggioranza di popolo e Cantoni?