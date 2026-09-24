Oggi in Svizzera

Torta foresta nera e meno uscite al ristorante di quanto si vorrebbe. Il celebre marchio culinario elvetico Betty Bossi ha analizzato come svizzeri e svizzere festeggiano il compleanno . Emerge un notevole divario tra desideri e realtà dei fatti.

“Nessun altro desiderio resta irrealizzato come questo: ‘Non voglio dover cucinare, ma essere servito/a’”, scrive Betty Bossi. Una persona su due in Svizzera preferirebbe andare al ristorante il proprio compleanno, ma solo il 32% alla fine ci va davvero.

Le cause sono molteplici, scrive l’azienda: da un lato è una questione di budget, dall’altra ci sono gli impegni familiari. Solo il 27% delle persone tra i 36 e i 45 anni (età in cui spesso la cura dei figli detta il programma giornaliero) va al ristorante, contro il 42% della fascia d’età tra i 56 e i 65 anni. Solo il 10% desidera passare parte del compleanno dietro ai fornelli, ma alla fine a cucinare durante la propria festa è il 21%.

La regina delle torte in Svizzera è la foresta nera, scelta come preferita dal 20% delle 2’000 persone che hanno risposto al sondaggio, una percentuale che sale al 31% in Ticino. Sono originario di questo cantone e posso confermarlo. Il dibattito se la foresta nera debba contenere amarene sciroppate (bleah!) oppure no è particolarmente virulento a sud delle Alpi.