Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
l'esercito continua a fare notizia. Per potenziarlo in questi tempi incerti, verranno stanziati fondi supplementari. Si parla di miliardi.
Un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, a quanto pare, non è sufficiente. Per questo motivo, alcuni ambienti in Parlamento vogliono contrarre ulteriori debiti per potenziare le forze armate.
Cari saluti da Berna.
Il Consiglio degli Stati ha deciso di aumentare l’imposta sul valore aggiunto di 0,2 punti percentuali per generare fondi supplementari per l’esercito. Inizialmente, il Consiglio federale aveva richiesto un aumento dello 0,5%. L’importo rimanente dovrebbe essere coperto dal bilancio generale della Confederazione, secondo il modello della commissione della Camera dei Cantoni.
L’obiettivo della misura è coprire un fabbisogno finanziario supplementare dell’esercito pari a 24 miliardi di franchi. Le persone favorevoli tra le file del Centro e dei partiti di destra giustificano questa richiesta con l’aggravarsi della situazione della sicurezza e la necessità di una difesa credibile.
La sinistra critica la prevista separazione temporale del finanziamento: il fondo per l’armamento dovrebbe essere istituito già il prossimo anno, consentendo un indebitamento fino a 12 miliardi di franchi, mentre la votazione popolare sull’aumento dell’IVA è prevista solo due anni dopo. Ciò comporterebbe dei rischi per il bilancio federale.
Dopo la decisione della Camera dei Cantoni, il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
L’organizzazione umanitaria Terre des Hommes ha abusato in passato di bambine e bambini stranieri per esperimenti medici? Un’inchiesta di Le Temps dà ora per la prima volta voce alle persone coinvolte, che da decenni cercano le proprie origini e si confrontano con lacune o falsificazioni nei loro documenti.
Come rivelato dal Beobachter lo scorso giugno, negli anni Sessanta e Settanta circa 2’000 bambine e bambini stranieri adottati sono stati isolati in quarantena e sottoposti a esperimenti. Inoltre, operazioni cardiache ad alto rischio hanno causato diversi decessi. Esponenti della politica di diversi Cantoni chiedono chiarimenti sul ruolo delle autorità, come riporta la radiotelevisione della Svizzera romanda RTS. Terre des Hommes ha annunciato indagini d’archivio, mentre la direzione scarica la responsabilità degli esperimenti medici sugli ospedali dell’epoca.
Secondo Le Temps, il personale medico di allora difende le quarantene come una normale misura di protezione contro le infezioni. Benché storiche e storici sottolineino che si trattava di test di routine, la mancanza di documenti e di assistenza adeguata pesa ancora oggi gravemente sulle persone coinvolte.
Il numero di persone in Svizzera sotto la tutela dell’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) raggiunge un nuovo record. È un segno di una società in crisi o di un sistema attento?
Alla fine del 2025, secondo un comunicato d’agenzia, 164’336 persone erano interessate da una misura dell’APMA. Si tratta di un nuovo massimo storico. In dieci anni, i casi riguardanti minori sono aumentati del 20% e quelli degli adulti del 26%.
Tuttavia, non rappresenterebbe un motivo di preoccupazione. L’aumento dimostrerebbe piuttosto che chi cerca aiuto riceve sostegno più precocemente, che le scuole prestano maggiore attenzione e che si parla più apertamente di salute mentale.
Al contempo, la statistica rivela delle criticità. Come riporta RTS, le lunghe liste d’attesa in psichiatria, il sovraffollamento delle case sicure per donne e l’isolamento in età avanzata portano le autorità a dover intervenire sempre più spesso.
È apertura improvvisa o puro calcolo? Dopo settimane di pesanti critiche, il presidente della FIFA Gianni Infantino sorprende con una lettera conciliante al mondo del calcio. In essa, il vallesano propone riforme e controlli esterni.
Dopo mesi di pressioni dovute a un accordo fallito con degli investitori, Infantino tira il freno d’emergenza. Come riporta Watson, il presidente della FIFA, in difficoltà, propone colloqui diretti alle 211 federazioni affiliate. Con questa mossa, intende dare nuovamente maggior peso alle confederazioni regionali nelle decisioni strategiche.
L’iniziativa contiene concessioni sorprendenti: secondo Der Spiegel, lo svizzero ha annunciato una revisione esterna e indipendente della governance della FIFA. Sarebbero messe in discussione persino la pienezza di poteri della presidenza e le misure per una maggiore trasparenza.
Resta il dubbio se dietro a tutto ciò vi sia una reale presa di coscienza. Come sottolinea SRF News, la lettera non contiene ancora soluzioni concrete, ma principalmente inviti al dialogo. Chi muove critiche sospetta quindi che si tratti piuttosto di una manovra per mantenere il potere in vista delle prossime elezioni.
Foto del giorno
Uno sguardo nell’aula del Consiglio nazionale. Il Parlamento svizzero si trova attualmente nella seconda settimana della sessione autunnale, che durerà fino al 2 ottobre.
Tradotto dal tedesco e verificato da Marija Milanovic
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