Oggi in Svizzera

L’organizzazione umanitaria Terre des Hommes ha abusato in passato di bambine e bambini stranieri per esperimenti medici? Un’inchiesta di Le Temps dà ora per la prima volta voce alle persone coinvolte , che da decenni cercano le proprie origini e si confrontano con lacune o falsificazioni nei loro documenti.

Come rivelato dal Beobachter lo scorso giugno, negli anni Sessanta e Settanta circa 2’000 bambine e bambini stranieri adottati sono stati isolati in quarantena e sottoposti a esperimenti. Inoltre, operazioni cardiache ad alto rischio hanno causato diversi decessi. Esponenti della politica di diversi Cantoni chiedono chiarimenti sul ruolo delle autorità, come riporta la radiotelevisione della Svizzera romanda RTS. Terre des Hommes ha annunciato indagini d’archivio, mentre la direzione scarica la responsabilità degli esperimenti medici sugli ospedali dell’epoca.

Secondo Le Temps, il personale medico di allora difende le quarantene come una normale misura di protezione contro le infezioni. Benché storiche e storici sottolineino che si trattava di test di routine, la mancanza di documenti e di assistenza adeguata pesa ancora oggi gravemente sulle persone coinvolte.