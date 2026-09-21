Oggi in Svizzera

La Nazionale svizzera di calcio dovrà fare a meno del suo capitano nelle prossime quattro partite della Nations League. La decisione è stata presa in accordo tra l’Associazione svizzera di football e lo stesso Granit Xhaka, che ha ammesso lunedì di aver acquistato un certificato Covid falso nel 2022 .

A rivelare la vicenda era stato il Blick venerdì e oggi Xhaka ha pubblicamente confermato i fatti, ha definito il suo comportamento “un errore” e si è scusato. “Provavo una profonda diffidenza nei confronti del vaccino ed ero in preda alla paura e all’incertezza”, ha spiegato su Instagram. In questo “stato emotivo di grande turbamento” si è procurato un falso certificato di vaccinazione, “invece di chiarire i miei dubbi attraverso i canali previsti”.

Dal punto di vista giuridico, rischia una multa salata. Per quanto riguarda il suo futuro nella Nazionale, le discussioni sono appena iniziate e solo il tempo potrà dire se resterà al suo posto.

Xhaka non è l’unica personalità di spicco dello sport elvetico ad aver subito le conseguenze di un certificato Covid contraffatto. Per una vicenda analoga, l’allenatore della Nazionale di Hockey Patrick Fischer ha perso il suo incarico ed è stato squalificato per quattro anni dalla Federazione internazionale.