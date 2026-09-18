Oggi in Svizzera

Un uomo si trova in detenzione preventiva a Ginevra con l’accusa di aver sedato e abusato della moglie per anni e di aver diffuso in rete video delle violenze . Le indagini sono partite da un’inchiesta sotto copertura condotta da una giornalista.

Dalla fine di maggio 2025 l’uomo si trova in detenzione preventiva a Ginevra. È indagato per stupro e coercizione sessuale. A identificarlo è stata la giornalista investigativa canadese Avery Haines, che per mesi ha operato sotto copertura all’interno di reti online e ha comunicato, sotto falsa identità, con decine di uomini. Le sue scoperte sono state condivise in un’intervista con CH Media.

Durante la sua inchiesta, Haines ha scoperto su un sito pornografico decine di video che mostravano una donna apparentemente priva di sensi. Fingendosi un’altra persona, ha contattato l’autore delle registrazioni. Nello scambio di e-mail l’uomo ha indicato il proprio luogo di residenza e il proprio nome, ha fornito dettagli sulla sua professione e ha descritto come sedava e filmava la moglie. Dopo ulteriori verifiche, Haines ha trasmesso alle autorità ginevrine le sue scoperte e la corrispondenza elettronica. La polizia ha successivamente arrestato l’uomo. Per lui vale la presunzione d’innocenza.

Alcuni mesi fa Haines ha parlato con la moglie dell’indagato. A questo proposito afferma: “Donne come Gisèle Pelicot e le vittime del caso di Untersiggenthal, in Svizzera, che scelgono di esporsi pubblicamente, dimostrano un coraggio straordinario. Ma dobbiamo anche capire che non tutte le persone colpite possono intraprendere questa strada”. La donna coinvolta in questo caso desidera potersi riprendere lontano dai riflettori. “E non c’è nulla di cui vergognarsi.”