Oggi in Svizzera

Negli ultimi giorni dal mondo dell’Intelligenza artificiale sono stati lanciati segnali allarmanti. Le testate di Tamedia hanno chiesto a Marcel Salathé, professore del Politecnico di Losanna (EPFL) ed esperto di IA, come leggerli. Secondo lui si tratta di paure “del tutto infondate dal profilo scientifico”.

Una delle dichiarazioni più forti è stata quella di Jacob Coxon, dipendente di Anthropic, sviluppatore dell’IA Claude, che si è dimesso e ha messo in guardia contro uno scenario apocalittico, sostenendo che esiste il 10% di possibilità che l’IA faccia estinguere l’umanità nel prossimo decennio. “Si tratta semplicemente di cifre tirate fuori dal nulla”, afferma Salathé, “per le quali non esiste alcuna prova e che sono anche estremamente irresponsabili. Le persone sono già abbastanza preoccupate per l’IA, in parte a ragione”. Affermare che sia ormai incontrollabile è problematico, anche dal punto di vista psicologico, dice.

Anche i dirigenti di aziende attive nell’IA, come Sam Altman o Elon Musk, mettono in guardia dai rischi dell’IA. Salathé, noto epidemiologo, fa un’analogia con il settore farmaceutico: “Immaginiamo che il CEO di Roche affermi che sia assolutamente necessario rallentare lo sviluppo dei farmaci, ma poi non faccia nulla al riguardo e continui a svilupparli. Si direbbe giustamente: ‘Ma quello ha perso la testa‘”.

Secondo Salathé, queste dichiarazioni sono espresse dai vertici dell’IA nel solo interesse di proteggere i loro investimenti miliardari. Con esse, forniscono una giustificazione per l’introduzione di regolamentazioni che ostacolerebbero la diffusione della concorrenza emergente, ad esempio quella cinese.

“Moriremo tutti, ma non a causa dell’IA”, insiste il codirettore dell’IA Center dell’EPFL, che su questa tecnologia ha una visione ottimistica. Anzi, secondo lui grazie all’IA si vivrà più a lungo, poiché sarà uno strumento che aiuterà nello sviluppo della medicina. Grazie ad essa, “la nostra comprensione di molti processi medici sta facendo passi da gigante”.