Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
è possibile sanzionare penalmente le e i responsabili politici che mentono? È quanto propone il consigliere agli Stati socialista Carlo Sommaruga. A suo avviso, sono necessarie misure per evitare che il caso del presunto prezzo fisso degli aerei da combattimento F-35 si ripeta. Resta una questione di fondo: dove finisce l'errore e dove inizia la menzogna? Il dibattito è probabilmente solo agli inizi.
Buona lettura!
La sessione autunnale del Parlamento è iniziata lunedì. I dibattiti al Consiglio degli Stati sul pacchetto di accordi con l’Unione europea e sull’accordo di libero scambio con gli Stati del Mercosur dovrebbero attirare l’attenzione al di là dei confini elvetici.
Tre giorni di sessione saranno dedicati al pacchetto concluso due anni fa con Bruxelles dopo anni di tensioni. E tre punti dovrebbero provocare vivaci scambi tra i diversi schieramenti politici: il recepimento dinamico del diritto europeo, la protezione dei salari e una clausola di salvaguardia in caso di immigrazione ritenuta eccessiva in Svizzera.
Dopo il rifiuto da parte del Consiglio nazionale dell’accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur, il dossier è approdato al Consiglio degli Stati. Le sue possibilità sono migliori alla Camera alta, dove la Commissione della politica estera propone un piano di sostegno all’agricoltura di oltre 500 milioni di franchi nel tentativo di guadagnare il favore degli ambienti contadini.
Suscita interesse anche un’iniziativa parlamentare dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) che propone di obbligare le persone straniere a rinunciare all’altra loro nazionalità per ottenere il passaporto svizzero.
Il “senatore” socialista ginevrino Carlo Sommaruga vuole punire la menzogna politica rendendola passibile di sanzioni penali. Un’idea che si è già fatta strada in altri Paesi.
Carlo Sommaruga ha depositato un’iniziativa parlamentare che propone di fare della menzogna politica deliberata un reato passibile di tre anni di prigione, come ha rivelato Matin Dimanche. Il testo prende di mira i membri degli esecutivi federali, cantonali e comunali che comunicassero pubblicamente o a un’autorità un’informazione scientemente falsa.
Il consigliere agli Stati ritiene che si debbano trarre le lezioni dal caso dell’F-35. La settimana scorsa, un rapporto ha rivelato che nessun prezzo fisso era mai stato concordato con gli Stati Uniti per l’acquisto degli aerei da combattimento, contrariamente a quanto avevano affermato le persone responsabili del dossier.
“Sono stato interpellato da cittadini scioccati che non capiscono come i responsabili di questo fiasco non subiscano alcuna conseguenza a causa della loro menzogna“, ha dichiarato Carlo Sommaruga nel giornale domenicale.
Questo dibattito esiste già in altri Paesi. Il Galles ha in particolare adottato una legge che sanziona le menzogne durante le elezioni legislative. In Francia, la candidata ecologista all’elezione presidenziale, Marine Tondelier, propone una legge che rende ineleggibili responsabili politici riconosciuti colpevoli di menzogne deliberate.
Mentre il fine settimana è stato segnato dagli appelli di diverse figure dell’intelligenza artificiale (IA) a rallentare lo sviluppo di questa tecnologia al fine di limitarne i rischi, anche le università svizzere si interrogano sul modo di integrarla nel loro insegnamento.
“Di fronte all’IA, l’università deve riprendere in mano il proprio destino“, afferma il nuovo rettore dell’Università di Losanna, Christophe Champod, in un’intervista concessa al giornale Le Temps in occasione dell’inizio dell’anno accademico.
Secondo lui, la vera posta in gioco non è sapere se bisogna accettare o rifiutare l’IA, ma capire come utilizzarla, inquadrarla e misurarne le conseguenze per la società. Bandire l’IA dalle aule non è tuttavia la soluzione a suo avviso. Egli sostiene piuttosto un adattamento dei metodi pedagogici, ad esempio accordando maggiore spazio alle valutazioni orali. “Occorre che le nostre studentesse e i nostri studenti non siano nutriti dall’IA, ma accompagnati da essa”, sottolinea.
L’IA ha già effetti tangibili su alcune filiere di studi. Come ha messo in luce la NZZ am Sonntag, un diploma in economia non è più la garanzia di impiego come un tempo. In alcune scuole universitarie professionali, fino a uno studente su sei non trova immediatamente un posto dopo gli studi.
Una delle spiegazioni ipotizzate è la progressiva scomparsa di alcuni di alcune posizioni meno qualificate, oggi ricoperte dall’IA in un mercato del lavoro già sotto pressione.
Non è sempre facile controllare ciò che fanno le bambine e i bambini su Internet e i rischi a cui sono esposti. La fondazione Protezione dell’infanzia Svizzera ha lanciato lunedì a Berna una campagna di prevenzione contro i reati sessuali online.
Le cifre parlano chiaro sull’acuità del problema: il servizio di segnalazione clickandstop.ch ha ricevuto più di 10’000 segnalazioni di contenuti pedocriminali dalla sua creazione
nel 2022. Tra gli e le adolescenti in Svizzera, oltre un quarto viene sollecitato per l’invio di foto intime, secondo lo studio JAMES del 2024.
La campagna mira a sensibilizzare gli adulti e a fornire strategie concrete. Vengono forniti diversi consigli: ascoltare i giovani, concordare regole chiare per l’uso dei media digitali e dare il buon esempio. Un video illustra come gli adulti possono garantire la sicurezza della gioventù nel mondo digitale.
Protezione dell’infanzia Svizzera chiede anche disposizioni legali efficaci nel progetto di legge federale sulle piattaforme di comunicazione. La responsabilità della protezione dei bambini non deve ricadere unicamente sui genitori, ritiene la fondazione.
Foto del giorno
La transumanza dell’Engstligenalp, sopra Adelboden (Canton Berna), è una delle tradizioni alpine più spettacolari della Svizzera. Circa 500 capi, soprattutto mucche e capre, accompagnati da numerosi contadine e contadini lasciano le alture e raggiungono la valle percorrendo sentieri stretti e ripidi.
Tradotto dal francese e verificato da: Zz
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