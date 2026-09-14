Oggi in Svizzera

“Di fronte all’IA, l’università deve riprendere in mano il proprio destino“, afferma il nuovo rettore dell’Università di Losanna, Christophe Champod, in un’intervista concessa al giornale Le Temps in occasione dell’inizio dell’anno accademico.

Secondo lui, la vera posta in gioco non è sapere se bisogna accettare o rifiutare l’IA, ma capire come utilizzarla, inquadrarla e misurarne le conseguenze per la società. Bandire l’IA dalle aule non è tuttavia la soluzione a suo avviso. Egli sostiene piuttosto un adattamento dei metodi pedagogici, ad esempio accordando maggiore spazio alle valutazioni orali. “Occorre che le nostre studentesse e i nostri studenti non siano nutriti dall’IA, ma accompagnati da essa”, sottolinea.

L’IA ha già effetti tangibili su alcune filiere di studi. Come ha messo in luce la NZZ am Sonntag, un diploma in economia non è più la garanzia di impiego come un tempo. In alcune scuole universitarie professionali, fino a uno studente su sei non trova immediatamente un posto dopo gli studi.

Una delle spiegazioni ipotizzate è la progressiva scomparsa di alcuni di alcune posizioni meno qualificate, oggi ricoperte dall’IA in un mercato del lavoro già sotto pressione.