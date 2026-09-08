Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
La vostra risposta a questa domanda potrebbe influenzare il modo in cui interpreterete i risultati dell'indagine PISA sulle competenze scolastiche della gioventù in Svizzera. Nel confronto internazionale, le performance restano buone, persino ottime. Ma c'è una nota dolente: da dieci anni, il livello delle allieve e degli allievi è in calo in matematica e in lettura.
Una buona occasione per augurarvi una piacevole lettura di questa rassegna stampa!
Le allieve e gli allievi svizzeri mostrano solide performance in matematica, lettura e scienze, rivela martedì lo studio PISA. Tuttavia, le competenze scolastiche sono in calo da un decennio, sia nella Confederazione che negli altri Paesi europei.
La gioventù svizzera di 15 anni presentano competenze superiori alla media dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in scienze, lettura e matematica. In quest’ultima materia, si classificano addirittura nella top 10 mondiale, secondo lo studio PISA. Realizzata ogni tre anni, l’indagine confronta le competenze degli adolescenti in un centinaio di Paesi.
C’è però un rovescio della medaglia: le competenze in lettura e matematica sono in costante calo da dieci anni. In scienze, i risultati sono invece rimasti relativamente stabili dal 2015. Altro segnale preoccupante: la percentuale di allieve e allievi che non raggiungono il livello minimo di competenza è aumentata.
L’origine sociale, la lingua parlata a casa e lo statuto migratorio continuano a influenzare i risultati. Chi proviene da contesti socialmente svantaggiati ha ottenuto, in media, risultati nettamente inferiori. Si osserva, sì, una diminuzione delle disuguaglianze, ma questa si spiega soprattutto con un calo del rendimento delle allieve e degli allievi privilegiati.
La storica avanzata dell’AfD (Alternative für Deutschland) in Sassonia-Anhalt continua a occupare i media svizzeri questo martedì. Alcuni si chiedono se questa vittoria possa giovare all’Unione democratica di centro (UDC) in Svizzera, pur sfumando il paragone tra il partito svizzero della destra conservatrice e l’AfD.
Difficile dire se l’UDC possa trarre vantaggio dalla spinta dell’AfD in Germania, stima il politologo Reto Mitteregger, intervistato dal portale Watson. A suo avviso, la destra conservatrice svizzera potrebbe soprattutto approfittare del fatto che l’immigrazione è oggetto di un acceso dibattito in numerosi Paesi europei. “Ma potrebbe verificarsi anche una contromobilitazione, con la gente che dice: ‘Non vogliamo una politica del genere nel nostro Paese'”, analizza.
“Probabilmente non vedremo mai, nel corso della nostra vita, l’UDC superare il 40% a livello nazionale”, afferma tuttavia Mitteregger, ricordando che la Svizzera non è il Paese dei cambiamenti repentini, in particolare a causa degli strumenti della democrazia diretta. “Il tasso di partecipazione [dell’elettorato elvetico, ndr] è più basso e le fluttuazioni sono meno marcate che in Germania”, rileva inoltre il politologo.
L’ex ambasciatore svizzero in Germania, Tim Guldimann, sfuma il paragone tra l’AfD e l’UDC, sui giornali di Tamedia. “Non percepisco nell’UDC quella componente etno-razzista che è invece imputabile all’AfD”, dice. Sottolinea anche che il dialogo e i compromessi sono possibili con il primo partito svizzero, mentre l’AfD conduce una politica di ostruzionismo sistematico.
Nuovo duro colpo per il personale della Posta. Il gigante giallo ha annunciato lunedì un nuovo programma di risparmi che potrebbe tradursi nella soppressione di 110 posti di lavoro entro la fine del 2027.
La Posta intende ridurre i suoi costi entro la fine del prossimo anno. L’azienda giustifica queste misure con il calo continuo del volume di lettere e operazioni allo sportello. Secondo l’impresa, la crescita registrata in nuovi settori di attività e gli aumenti tariffari non sono ancora sufficienti a compensare la diminuzione dei suoi ricavi.
Questo piano prevede in particolare di ridurre gli effettivi nelle funzioni di management e di supporto. Potrebbero così verificarsi fino a 110 licenziamenti nelle “funzioni amministrative classiche”. Il personale operativo attivo nella distribuzione della posta e quello delle filiali non sono invece interessati.
“Nonostante un utile di 139 milioni di franchi nel primo semestre del 2026, la Posta prosegue con la sua strategia di smantellamento”, denuncia Syndicom. Il sindacato dei media e della comunicazione sottolinea che questo annuncio s’inserisce in una serie di ristrutturazioni avviate negli ultimi mesi. A suo dire, quasi nessun settore dell’azienda sfugge ormai a soppressioni di posti, riorganizzazioni o esternalizzazioni.
Bilancio positivo per la vendita di cannabis in farmacia. I risultati di uno studio condotto per due anni a Bienne, Berna e Lucerna mostrano che questo modello favorisce pratiche di consumo a minor rischio.
Contrariamente ai timori espressi al lancio dell’esperimento, la vendita di cannabis in farmacia non ha causato un aumento della frequenza del consumo. I risultati mostrano persino una leggera tendenza al ribasso. Le persone che ne fanno uso beneficiano inoltre di consigli su modalità di consumo potenzialmente meno dannose, come la vaporizzazione o l’ingestione.
I fiori di canapa costituiscono il 65% dei prodotti venduti nell’ambito dello studio, davanti ai liquidi per sigarette elettroniche, che rappresentano il 21% delle vendite. I prezzi sono stati fissati in base a quelli praticati sul mercato illegale. Rimangono tuttavia leggermente più alti, poiché includono una tassa.
Anche le persone che hanno partecipato allo studio si sono dichiarate soddisfatte. La maggioranza ha lodato la qualità dei prodotti, la trasparenza sulla loro composizione e la sicurezza del contesto di acquisto.
Foto del giorno
Sedrun Solar è il primo grande impianto fotovoltaico alpino della Svizzera in corso di realizzazione nel comune di Tujetsch, nei Grigioni. Fornirà energia rinnovabile a quasi 6’500 famiglie.
Tradotto dal francese e verificato da Marija Milanovic
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative