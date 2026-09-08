Oggi in Svizzera

Le allieve e gli allievi svizzeri mostrano solide performance in matematica, lettura e scienze, rivela martedì lo studio PISA . Tuttavia, le competenze scolastiche sono in calo da un decennio, sia nella Confederazione che negli altri Paesi europei.

La gioventù svizzera di 15 anni presentano competenze superiori alla media dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in scienze, lettura e matematica. In quest’ultima materia, si classificano addirittura nella top 10 mondiale, secondo lo studio PISA. Realizzata ogni tre anni, l’indagine confronta le competenze degli adolescenti in un centinaio di Paesi.

C’è però un rovescio della medaglia: le competenze in lettura e matematica sono in costante calo da dieci anni. In scienze, i risultati sono invece rimasti relativamente stabili dal 2015. Altro segnale preoccupante: la percentuale di allieve e allievi che non raggiungono il livello minimo di competenza è aumentata.

L’origine sociale, la lingua parlata a casa e lo statuto migratorio continuano a influenzare i risultati. Chi proviene da contesti socialmente svantaggiati ha ottenuto, in media, risultati nettamente inferiori. Si osserva, sì, una diminuzione delle disuguaglianze, ma questa si spiega soprattutto con un calo del rendimento delle allieve e degli allievi privilegiati.