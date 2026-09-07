Oggi in Svizzera

L’autore della strage di Aarau, che una settimana fa ha ucciso una persona e ne ha ferite altre sei a un rave, ha utilizzato per il suo folle gesto, tra le altre cose, un fucile semiautomatico. L’AKS-74, una variante del kalashnikov russo, è considerata un’arma proibita in Svizzera dal 2019. L’aggressore l’aveva acquistata prima di questa modifica di legge.

Tuttavia, come dimostrano le ricerche della NZZ am Sonntag, centinaia di queste armi vengono ancora oggi acquistate legalmente, grazie a un’autorizzazione eccezionale. Questa viene concessa se si può dimostrare di praticare il tiro sportivo o di fare collezionismo. Soprattutto per chi pratica il tiro sportivo i requisiti sarebbero poco severi, scrive il giornale. A cinque e dieci anni dal rilascio del permesso, è sufficiente dimostrare di essere membri di un’associazione o di aver sparato cinque volte in cinque anni. Con un’unica autorizzazione, inoltre, si possono acquistare più armi.

Nonostante il divieto, dalla sua entrata in vigore sono state vendute in Svizzera decine di migliaia di armi di questo tipo; solo nel canton Vallese quest’anno sono già state rilasciate 386 autorizzazioni e due richieste sono state respinte. Alcuni Cantoni non hanno potuto fornire cifre esatte perché non tengono statistiche in merito. Dato che in Svizzera non esiste un registro nazionale delle armi, secondo la NZZ nessuno sa esattamente quante armi considerate proibite siano state vendute legalmente nel Paese.