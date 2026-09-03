Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
dopo che ieri la polizia cantonale argoviese ha fornito ulteriori informazioni sulla sparatoria di Aarau, oggi la legge sulle armi in Svizzera è al centro dell'attenzione mediatica. Tra le altre cose, si discute su cosa ne sarà dei fucili d'assalto che i privati cittadini conservano in casa da anni.
Buona lettura!
La sparatoria al rave party di Aarau ha scatenato un dibattito sulle armi in Svizzera, dove il diritto in materia di possesso d’armi è relativamente blando.
Il fucile d’assalto utilizzato dall’aggressore è, secondo la legge attuale, un’arma proibita. L’arma del delitto, un Kalashnikov AK-74, era stata acquistata legalmente dal presunto autore circa 20 anni fa, insieme ad altre tre pistole. All’epoca le regole erano meno rigide. Tuttavia, dall’inasprimento della legge sulle armi di sette anni fa, le armi semiautomatiche come l’AK-74 sono vietate. Solo collezionisti di armi o chi pratica il tiro sportivo con un’autorizzazione eccezionale e le relative prove può ancora acquistarle.
Chi ha comprato l’arma secondo il vecchio diritto deve solo registrarla. Ora da sinistra si levano voci che chiedono regole più severe per queste armi autorizzate secondo il diritto precedente. La consigliera agli Stati socialista Franziska Roth, ad esempio, chiede di vietare le armi semiautomatiche senza eccezioni.
In campo borghese la posizione è diversa. Il consigliere agli Stati dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) Werner Salzmann non vede la necessità d’intervenire sulla legge sulle armi. “Nel caso di Aarau, le persone vicine al presunto autore avrebbero dovuto riconoscere i suoi problemi psichici e segnalare alla polizia che possedeva delle armi”, afferma.
Indipendentemente dalla sparatoria di Aarau, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre sei, il Consiglio federale intende inasprire la legge sulle armi per le persone considerate potenzialmente pericolose. Lo ha annunciato questa primavera il ministro della giustizia Beat Jans pronunciandosi nel contesto del tema della violenza domestica.
Il Consiglio federale ha presentato i suoi piani per l’agricoltura svizzera a partire dal 2030. Il settore dovrebbe ottenere più margine di manovra e, allo stesso tempo, diventare più sostenibile. Oggi sui media la domanda prevalente era se le misure previste siano sufficienti, soprattutto alla luce dell’estate torrida di quest’anno.
Con la Politica agricola 2030, il Consiglio federale intende mantenere diverse promesse. Ad esempio, quella di alleggerire il carico amministrativo per agricoltori e agricoltrici. Un’altra promessa è rivolta a consumatori e consumatrici: “Con questa politica agricola, la sicurezza alimentare della Svizzera sarà ulteriormente rafforzata attraverso un settore agroalimentare sostenibile e resiliente”, afferma il presidente della Confederazione Guy Parmelin.
Con la riforma si vogliono affrontare le sfide dell’agricoltura, spiega Parmelin. “Ma è davvero così?”, si chiedono ad esempio i giornali di CH Media. Secondo la sinistra e le organizzazioni ambientaliste, il cambiamento climatico è trattato in modo marginale nel pacchetto agricolo. Anche il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura, Christian Hofer, esprime critiche. “Dopo quest’estate sarà necessario un bilancio per valutare se le misure esistenti siano state sufficienti”, dichiara.
Parmelin sottolinea che si sta già facendo molto nel campo della protezione e dell’adattamento al clima. Inoltre, sono previste nuove misure che non erano state considerate prima dell’estate. Le proposte saranno in consultazione fino all’inizio di dicembre. Il Parlamento discuterà la riforma agraria presumibilmente solo tra due anni. Pertanto, è probabile che anche le elezioni dell’autunno 2027 influenzeranno il risultato finale.
Quando si parla di un divario in Svizzera, spesso si fa riferimento al politico “Röstigraben” (lett.: “fossato del rösti”) tra la Svizzera tedesca e quella romanda. Tra le due regioni linguistiche, però, se ne apre un altro: il “fossato del vino”.
La popolazione svizzera consuma sempre meno vino. Negli ultimi cinque anni, il consumo nel nostro Paese è diminuito di quasi il 20% e la tendenza continua a essere al ribasso. A ciò si aggiunge il fatto che, sebbene in Svizzera la produzione sia inferiore al consumo, le cantine sono piene. Infatti, su tre bottiglie di vino bevute in Svizzera, solo una è prodotta nella Confederazione.
Di questa situazione risentono anche viticoltori e viticoltrici. Molti non sanno se riusciranno a vendere il raccolto di quest’anno.
A questo si aggiunge un’aspra contesa tra chi produce nella Svizzera romanda e coloro che commerciano nella Svizzera tedesca. Questi ultimi vogliono soddisfare principalmente le esigenze del loro mercato, dove “le abitudini di consumo e i gusti sono diversi. Lo Chasselas non convince. I produttori non hanno adattato i loro vigneti ai gusti della Svizzera tedesca, che dovrebbero invece trattare come un mercato di esportazione”, afferma Olivier Savoy, amministratore delegato dell’Associazione svizzera del commercio di vini.
Una prima conseguenza si delinea già: per la prima volta, le organizzazioni di settore vallesane e ginevrine hanno rinunciato a fissare un prezzo indicativo per chilogrammo di uva raccolto. Si sono unite ai produttori vodesi e neocastellani per promuovere attività di lobbying a Palazzo federale e far conoscere i vini della Svizzera francese nella Svizzera tedesca.
Naturali o alla paprica? Chi ama le popolari patatine Zweifel deve farsi forza. L’estate torrida ha avuto ripercussioni sul raccolto svizzero di patate: mai prima d’ora nel Paese si era raccolto un quantitativo così basso di tuberi come quest’anno.
Secondo Swisspatat, il raccolto totale è inferiore del 20% rispetto ai sei anni precedenti. Inoltre, molte patate sono nettamente più piccole. Tuttavia, “la qualità è molto buona”, afferma l’organizzazione di settore.
Concretamente, lo scarso raccolto significa che la Svizzera può coprire autonomamente solo il 70-75% del proprio fabbisogno. Il resto dev’essere importato dall’estero. Questo ha conseguenze sui prezzi. Swisspatat rassicura però: non è imminente una grave crisi delle patate con carenze nel commercio al dettaglio e nell’industria.
Per il produttore svizzero di patatine Zweifel, che desidera produrre le sue chips utilizzando per quanto possibile patate svizzere, il magro raccolto potrebbe però diventare un problema. Già a metà giugno, una portavoce aveva comunicato che, a causa di cali di raccolto o ammanchi, “nella media pluriennale, circa il 10% delle patate necessarie” dev’essere importato. Nello specifico per quest’anno, l’azienda prevedeva già il rischio di una carenza di patate svizzere, e la situazione non dovrebbe essere cambiata molto. Patatine Zweifel con patate straniere? Il gusto, in teoria, non dovrebbe risentirne.
Foto del giorno
I lavori di modernizzazione e ristrutturazione della stazione FFS di Losanna procedono.
Tradotto dal tedesco e verificato da Marija Milanovic
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative