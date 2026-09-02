Oggi in Svizzera

L’uomo arrestato è effettivamente l’autore degli spari che hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre sei nella notte tra sabato e domenica ad Aarau. La polizia cantonale ha fatto il punto sull’indagine mercoledì pomeriggio.

Secondo gli inquirenti, il tiratore ha agito da solo quando ha aperto il fuoco per una quarantina di volte sui partecipanti a una rave party ad Aarau. Lo svizzero di 43 anni, domiciliato nel canton Giura, avrebbe agito in un accesso di follia omicida.

L’attacco ha causato la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera. Sei altre persone sono rimaste ferite e due di loro sono ancora ricoverate in ospedale. La loro vita non è in pericolo. Il presunto autore si è presentato spontaneamente alla polizia e ha ammesso i fatti.

Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di soffrire da qualche tempo di problemi di salute e ha evocato “disturbi psichici”. Le motivazioni dell’uomo rimangono a questo stadio sconosciute. “Non abbiamo alcuna prova di motivazioni ideologiche o estremiste“, ha dichiarato il procuratore Christoph Rüedi.

Gli inquirenti hanno sequestrato le tre armi da fuoco rinvenute nel suo veicolo: una pistola e due fucili d’assalto. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità, la loro acquisizione era stata autorizzata circa vent’anni fa dalle autorità giurassiane.