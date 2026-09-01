Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
La sparatoria avvenuta al rave di Aarau tiene banco in Svizzera. Sono cresciuta in Argovia e ho trascorso molto tempo nella vita notturna del suo capoluogo. Per questo la notizia mi ha colpito in modo particolare. Ulteriori dettagli sull'accaduto saranno resi noti dalla polizia presumibilmente solo domani.
Nel frattempo, i media cercano di fare chiarezza sul motivo per cui gli inquirenti tacciono per 48 ore dopo l'arresto di un sospettato, mentre l'organizzatore del rave difende il piano di sicurezza dell'evento.
Cordiali saluti,
In seguito alla sparatoria mortale del rave ad Aarau nella notte tra sabato e domenica, un cittadino svizzero è stato arrestato ed è “fortemente sospettato” di essere l’autore. Nell’attesa delle comunicazioni della polizia, la NZZ ha interpellato l’organizzatore del rave, che difende il piano di sicurezza dell’evento. Gli spari esplosi all’ippodromo Schachen hanno ucciso una donna di 22 anni e ferito altre cinque persone.
La polizia ipotizza un autore unico, ma continua a indagare sulla dinamica dei fatti e sul movente. In due luoghi sono stati trovati bossoli di calibri diversi. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì. Il fatto che le autorità abbiano finora divulgato pochissime informazioni viene spiegato dagli esperti interpellati da vari media con ragioni di tattica investigativa e giuridica. Il sospettato deve essere interrogato, le tracce analizzate e un eventuale coinvolgimento di altre persone escluso.
Olivier Grein, cofondatore dell’Urban Agency Events AG, responsabile dell’evento, elogia la reazione degli agenti di sicurezza sul posto. Questi avrebbero agito correttamente , aprendo le uscite di emergenza e prestando soccorso ai feriti durante la sparatoria.
Grein ritiene tuttavia che un attacco armato proveniente dall’esterno dell’area non sia qualcosa che gli organizzatori possano prevenire. Per il futuro chiede un dibattito politico sulla sicurezza dei grandi eventi.
Nel dibattito sulle norme patrimoniali più severe per le grandi banche, la competente commissione del Consiglio degli Stati ha optato per un compromesso. Intende inasprire le regole sui fondi propri per UBS, ma non nella misura proposta dal Consiglio federale.
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) propone che la banca copra le partecipazioni estere al 50% con obbligazioni AT1 (Additional Tier 1) e non al 100% con capitale proprio, come voleva il Consiglio federale.
L’organo parlamentare parla di un compromesso che dovrebbe rendere la piazza finanziaria più sicura preservandone al contempo la competitività. Per UBS la proposta significa maggiore margine di manovra per le attività internazionali.
Le voci critiche avvertono tuttavia che, in caso di crisi, i rischi potrebbero continuare a ricadere sullo Stato e quindi sui contribuenti. Il disegno di legge sarà ora discusso in Consiglio degli Stati prima di passare al vaglio del Consiglio nazionale. In quella sede, le istanze di UBS potrebbero trovare meno comprensione. Entrambe le Camere dovranno infine concordare la modifica legislativa. Verosimilmente, le procedure si protrarranno oltre la fine del 2026.
La compagnia assicurativa Swiss Life taglierà circa 600 posti di lavoro entro la fine del 2028, circa uno su 20. Parallelamente, la compagnia assicurativa ha aumentato il proprio utile netto dell’8% nel primo semestre. I tagli riguardano principalmente i servizi interni e dovrebbero avvenire in larga misura attraverso il ricambio naturale del personale. Circa la metà dei posti verrà soppressa in Svizzera.
Swiss Life giustifica i tagli parlando di una visione che va oltre il programma strategico in corso che tiene conto dell’aumento di efficienza derivante dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.
Nel primo semestre, l’utile operativo di Swiss Life è aumentato del 7% a 967 milioni di franchi, l’utile netto dell’8% a 649 milioni. L’assicuratore avvierà inoltre in ottobre un programma di riacquisto di azioni proprie per 250 milioni di franchi. I tagli occupazionali, nonostante i buoni risultati aziendali, sollevano interrogativi sul futuro del settore assicurativo.
Dopo il violento temporale di venerdì scorso, le assicurazioni iniziano a fare i conti. Il maltempo ha causato danni per milioni di franchi in ampie zone della Svizzera. Migliaia di automobili, abitazioni e altri edifici sono stati danneggiati.
Le assicurazioni stanno ricevendo decine di migliaia di denunce di sinistro, mentre le aziende che si occupano delle riparazioni sono sommerse di ordini. L’entità complessiva dei danni non è ancora nota. Diversi assicuratori registrano un numero insolitamente elevato di segnalazioni. Per accelerare le verifiche, hanno allestito speciali centri drive-in per i danni da grandine. Anche le assicurazioni immobiliari sono fortemente sollecitate.
La grandine ha colpito con particolare violenza la Svizzera nord-orientale. Parabrezza e specchietti delle automobili sono andati in frantumi, le carrozzerie ricoperte di ammaccature. Per molti proprietari di veicoli questo significa lunghe attese per la perizia e la riparazione. Per i veicoli gravemente danneggiati si pone inoltre la questione della perdita totale.
Secondo l’Associazione svizzera d’assicurazioni ASA, il temporale è stato un evento eccezionale, ma non di portata storica. Gli elevati importi dei danni sarebbero piuttosto anche una conseguenza dell’aumento della prosperità: poiché oggi le abitazioni e i veicoli hanno un valore maggiore, i danni causati da un violento temporale risultano di conseguenza più elevati.
Foto del giorno
Il nuovo battello “Argus” della Polizia cantonale bernese sul lago di Bienne è stato battezzato lunedì a Ligerz. Il moderno natante sostituisce il predecessore vecchio di circa 45 anni e sarà in futuro impiegato per le operazioni della polizia delle acque sul lago di Bienne.
Tradotto dal tedesco e verificato da: Zz
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